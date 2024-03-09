В центре Тулузы обрушился четырехэтажный дом

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Четырехэтажный жилой дом в центре Тулузы внезапно обрушился в ночь на субботу, 9 марта, всего через несколько дней после того, как его жители были эвакуированы из-за опасного состояния здания, пишет газета Parisien.
«Здание на улице Сен-Ром, которое находилось под наблюдением с вторника, обрушилось ночью с пятницы на субботу», — отмечается в сообщении издания.После того, как в одном из магазинов на первом этаже дома обрушилась внутренняя стена, здание было эвакуировано в минувший вторник. Специалисты заметили крупную трещину, и планировали укрепить здание. В результате полного обрушения в субботу на место происшествия прибыли около 40 спасателей, включая команду с кинологами.
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Артем Кузьмин