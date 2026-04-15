В Турции новая атака на школу, есть погибшие и раненые
В турецком городе Кахраманмараш произошло вооружённое нападение на школу. Об этом информирует Telegram-канал «BAZA».
Губернатор региона Кахраманмараш Мюкеррем Унлюер сообщил подробности. Нападавшим оказался ученик восьмого класса. Для стрельбы он применил пистолет, украденный у собственного отца. Подозреваемого задержали правоохранители.
По предварительным данным, инцидент привёл к человеческим жертвам. Местные власти подтверждают информацию о погибших. Это уже второй случай за два дня. Накануне ученик атаковал лицей в другом городе Турции. В том нападении пострадали 17 человек.
В результате сегодняшнего ЧП есть раненые. Их число может превышать двадцать человек. Четыре человека погибли. Власти расследуют обстоятельства произошедшего.
