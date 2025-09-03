В РЖД сообщили о задержке поездов из Москвы после инцидента в Ростовской области

03 сентября 2025, 21:14

Поезда из Москвы в Белгород и Саранск задержатся на 1–2 часа

Фото: Istock/fortton

Пассажирские поезда, следующие из Москвы в Белгород и Саранск, отправятся с задержкой от одного до двух часов. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной пассажирской компании.