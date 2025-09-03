В РЖД сообщили о задержке поездов из Москвы после инцидента в Ростовской области
Пассажирские поезда, следующие из Москвы в Белгород и Саранск, отправятся с задержкой от одного до двух часов. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной пассажирской компании.
По информации перевозчика, изменение графика движения связано с поздним прибытием составов в пункты оборота, вызванным происшествием в Ростовской области. В частности, поезд № 57 сообщением Москва — Белгород, который должен был отправиться с Павелецкого вокзала в 22:40 3 сентября, теперь уедет не раньше 23:40.
Поезд № 42 Москва — Саранск отправится с Казанского вокзала не раньше 00:00 4 сентября вместо запланированных 21:50 3 сентября. Пассажирам, купившим билеты на данные рейсы, вся актуальная информация об изменениях будет направлена через SMS-сообщений.
Ранее сообщалось об инциденте на станции Мытищи, где подростки-зацеперы, прокатившись «зайцем», кинули булыжник в кабину машиниста.
