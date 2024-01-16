В Тюмени рабочего унесло течением по трубам при ремонте очистных сооружений

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В тюменском в районе Копытова рабочий, осуществлявший ремонт очистных сооружений, упал в камеру гидротехнического резервуара, после чего его унесло течением. Ведутся его поиски. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в силовом ведомстве.
«Человек с подрядной организации, выполняющей работы на данном объекте, упал в приемную камеру гидротехнического резервуара, после чего течением его утянуло под кровлю резервуара в разделительную камеру», - говорится в сообщении.
Уточняется, что данная камера далее распространяется еще на пять каналов. По предварительным данным, после падения рабочий был жив. На его поиски отправились специалисты тюменской службы экстренного реагирования ТОСЭР. В настоящее время личность пострадавшего пока не известна.
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