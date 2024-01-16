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В Тюмени рабочего унесло течением по трубам при ремонте очистных сооружений

16 января 2024, 21:18
Фото: iStock/terex

Фото: iStock/terex

В тюменском в районе Копытова рабочий, осуществлявший ремонт очистных сооружений, упал в камеру гидротехнического резервуара, после чего его унесло течением. Ведутся его поиски. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в силовом ведомстве.
«Человек с подрядной организации, выполняющей работы на данном объекте, упал в приемную камеру гидротехнического резервуара, после чего течением его утянуло под кровлю резервуара в разделительную камеру», - говорится в сообщении.

Уточняется, что данная камера далее распространяется еще на пять каналов. По предварительным данным, после падения рабочий был жив. На его поиски отправились специалисты тюменской службы экстренного реагирования ТОСЭР. В настоящее время личность пострадавшего пока не известна.


Ранее также сообщалось, что грунтовые воды затопили подземный участок шахты «Заполярная» в Воркуте. Во время ЧП один человек погиб, ещё одного горняка сейчас разыскивают спасатели.

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Мужчина заживо сжег жену в машине из-за подозрений в изменах в Красноярском крае
16 января 2024, 20:28

Фото: iStock/MukundaDe

В Красноярском крае 27-летний мужчина заживо сжег жену в машине, подозревая ее в измене и шпионаже за ним. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.
Следствие установило, что конце июня прошлого года мужчина пригласил жену на отдых на водоем. 7 июля по пути на место отдыха мужчина резко свернул в лес, там он запер женщину в машине, после чего облил бензином и поджег. После этого он улетел в Москву, где уже 11 июля и был задержан полицейскими.

Уточняется, что пара поженилась в 2021 году. Все время совместной жизни мужчина подозревал жену в неверности. Он также считал, что супруга шпионит за ним и передает информацию в полицию. Именно поэтому муж решил ее убить.

Судебная психолого-психиатрическая экспертиза выявила у подозреваемого хроническое психическое заболевание. Считается, что в момент преступления он не осознавал, что делает. Предварительно, он будет отправлен на принудительное лечение.

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Женщина попыталась похитить первоклассницу в Воронеже
16 января 2024, 20:03

Фото: iStock/Fedorovekb

В воронежском микрорайоне Шилово неизвестная женщина чуть не похитила первоклассницу из школы после уроков, однако вовремя это заметила мама девочки. Об этом сообщает прокуратура Воронежской области.
Согласно сообщению, инцидент произошел 15 января. Женщина взяла первоклассницу за руку и попыталась перевести через дорогу. В тот момент появилась мама девочки, одна догнала их и забрала дочь. При этом похитительница сказала, что перепутала ребенка. По словам матери, дома дочка рассказала ей, что незнакомая тетя просила называть ее мамой. Тогда она обратилась в полицию.

«Прокуратурой области организована проверка по публикациям средств массовой информации о попытке похищения первоклассницы неизвестной женщиной из школы после уроков в микрорайоне Шилово Воронежа», - сообщил представитель прокуратуры.

В настоящее время следователи устанавливают все подробности инцидента.

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В Чите голый 10-летний мальчик со шрамом на пояснице ушёл из дома и пропал
16 января 2024, 19:30

Фото: istockphoto/Rina Mskaya

В Чите почти голый 10-летний мальчик со шрамом на пояснице ушёл из дома и пропал.
Chita.Ru сообщает, что ЧП случилось 16 января. Полностью раздетый 10-летний мальчик вышел из дома на улице Энергетиков и пропал.

Рост мальчика 155–160 см. Ребёнок хрупкого телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые. Из особых примет у мальчика есть родинка на левой ключице и шрам на пояснице примерно 15 см.

По тревоге поднят поисковый отряд. Другие детали и обстоятельства происшествия не уточняются.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске пропал 6-летний мальчик, приехавший в город с мамой из Австрии.
NGS.RU пишет, что мальчик знает русский язык. Его мать родом из Сочи. Женщина с мальчиком могли остановиться в Калининском районе. Там живёт тетя матери мальчика. Также есть версия, что они уехали к родственникам в Краснодарский край.

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В Екатеринбурге пропали две девочки-подростка 13 и 14 лет

В Великом Новгороде полиция занялась охранником, напавшим на девочку в магазине
#дети
#полиция
#происшествие
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В Екатеринбурге школьников, убивших двух девочек и женщину, признали вменяемыми
Подростков, которые убили троих людей в Екатеринбурге, признали вменяемыми
16 января 2024, 18:39

Фото: istock / SAKDAWUT14

В Екатеринбурге двоих подростков, который обвиняются в убийстве троих человек, признали вменяемыми. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на начальника следственного отдела СК по Железнодорожному району Артема Решетникова. Первый парень убил 17-летнюю подругу в начале августа 2023 года, а второй убил девочку и ее мать в середине ноября.

«В обоих случаях это были убийства, совершенные в ходе конфликта на почве ревности. Преступления носили спонтанный характер, они не готовились долго. Психолого-психиатрические экспертизы показали, что подростки — вменяемые», — заявил начальник .
Сейчас молодые люди находятся в следственном изоляторе.

Ранее сообщалось, что избивавшего и таскавшего за волосы падчерицу отчима арестовали на 2 месяца. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#мать
#человек
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#ск
#сизо
#убийство
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В московской квартире обнаружили мумию
16 января 2024, 18:25

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

Мумия обнаружена в квартире на Мосфильмовской улице в Москве.
РЕН ТВ пишет, что труп 70-летней женщины находился в квартире около двух месяцев, пока соседи не начали чувствовать зловонный запах. 15 января квартиру вскрыли.

«На полу в одной из комнат обнаружили мумифицированный труп женщины 1952 года рождения»,- рассказал источник РЕН ТВ.
По предварительной версии, тело женщины разлагалось в квартире около двух месяцев. Труп отправлен на судебно-медицинскую экспертизу. Правоохранители начали проверку.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области девятимесячный ребенок ударился головой об игрушки и умер через три дня. Об этом сообщает Shot.

Согласно сообщению, трагедия произошла в Прокопьевске. 12 января малыш во время игры упал и ударился головой об игрушки. Мама не увидела в этом ничего страшного. Через два дня у ребенка поднялась температура. Тогда она дала ему жаропонижающее и положила спать. Ночью мальчик проснулся и начал сильно плакать. Тогда 28-летняя девушка вызвала скорую помощь. Однако прибывшие на вызов медики смогли только констатировать смерть младенца.

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#москва
#происшествие
#новости
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В московской школе отреагировали на скандал с домогательством учителя к 13-летней девочке
1987 школа в Москве обещала сотрудничать с СК по делу о домогательствах педагога
16 января 2024, 18:18

Фото: istock / eranicle

Школа №1987 в Москве готова сотрудничать со следственным комитетом по делу о домогательствах преподавателя истории к 13-летней девочке. Об этом заявила директор учебного заведения Елена Швец в беседе с «Лентой.ру».

В школе сочли возможные домогательства педагога к школьнице недопустимыми и заявили, что ситуация является возмутительной еще и по той причине, что школа должна заниматься безопасностью детей.

«Также школа начала служебное расследование и проводит работу с педагогами. Мы готовы предоставить девочке и ее семье помощь и поддержку, в том числе с привлечением психолого-педагогической службы школы», — рассказала Швец.
До этого стало известно, что к правоохранителям с заявлением обратилась мать 13-летней школьницы. Она заявила, что случайно увидела то, что ее дочь общается с преподавателем. Мужчина просил девочку прислать эротические фото. Позже выяснилось, что учитель общался еще с двумя девочками - 14- и 17-летней ученицами. Они также написали заявления в полицию.

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#школа
#учитель
#школы
#мать
#мужчина
#расследование
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Мужчина простил жену, которая отрезала его пенис за секс с 15-летней племянницы
Daily Star: муж простил жену, которая отрезала и смыла в унитаз его пенис
16 января 2024, 17:22

Фото: istock / Ildar Abulkhanov

В Бразилии мужчина простил супругу, которая отрезала и смыла в унитаз его пенис. Об этом пишет Daily Star.
22 декабря 34-летняя Дайян дос Сантос Фариас явилась к полицейским с братом и призналась, что отрезала благоверному половой орган. Бразильянка утверждает, она сделала это потому что муж переспал с 15-летней племянницей.

Дайян рассказала, что заманила супруга в постель, привязала его руки и ноги к кровати, якобы для сексуальных игр, а потом достала бритвенное лезвие и отрезала им пенис. После содеянного она сфотографировала обрезанный орган и смыла его в унитаз. Она отметила, что слышала о возможности пришить оторванный половой орган и решила не оставлять мужу такого шанса.

Бразильца доставили в больницу, а супругу арестовали и поместили под стражу на 30 дней. Адвокаты смогли добиться ее освобождения под залог. Одним из основания для этого стали слова мужа, что он простил женищну.

Пострадавший поделился воспоминаниями в интервью, заявив, что «все произошло очень быстро». Он сказал, что не понимал, что жена делает, пока не почувствовал, как она сжала его половой орган.

«Затем я толкнул ее и положил руку на член, оттуда текла кровь. Я спросил: «Зачем ты это сделала?». Она сказала, что это плохо для наших отношений», — рассказал пострадавший.

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#кровь
#пострадавший
#мужчина
#происшествия
#интервью
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РАНХиГС: Участники массовой драки установлены
16 января 2024, 17:12

Фото: istockphoto.com/blinow61

В пресс-службе университета РАНХиГС заявили, что в курсе о случае массовой драки у на Волгоградском проспекте, в котором участвовали студенты учебного заведения.
«Участники инцидента установлены, сейчас с ними работает полиция. Руководство вуза уведомлено о происшествии. За подробностями необходимо обращаться в правоохранительные органы», — приводит Газета.ру сообщение пресс-службы вуза.

При этом, что конкретно грозит участникам потасовки, в университете не уточнили.

Ранее в Москве подрались студенты РАНХиГС — двое участников драки уехали в больницу с ножевыми ранениями. Так, по информации СМИ, один из участников драки рассказал, что студенты стояли рядом с рестораном KFC, когда к ним подошёл неизвестный и грубо потребовал сигарету. Молодые люди не одобрили такой подход и также грубо ему ответили.

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#студенты
#ранхигс
#драка
#происшествия
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В Петербурге в реанимацию попал 15-летний сын известного поэта Артиса
16 января 2024, 17:09

Фото: istockphoto/Mihajlo Maricic

В Санкт-Петербурге врачи борются за жизнь 15-летнего сына поэта и драматурга Дмитрия Артиса.
Парень упал с большой высоты в свой день рождения упал в сугроб, сообщает Mash на Мойке. В это время мимо проходила женщина с собакой. Прохожая позвонила вызвала «скорую». При этом к пострадавшему подходить побоялась, чтобы не навредить. Врачи приехали спустя 20 минут, по словам очевидцев.

Ранее сообщалось, что в Москве на станции метро «Кропоткинская» неизвестный молодой человек напал с ножом на двух мужчин и нанёс им ранения.

Отмечается, что жертвами нападения стали 36-летний мужчина и его 49-летний товарищ, приехавшие в столицу из Омска. Вместе с тем, как сообщает «Царьград» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, напавшего удалось задержать. Им оказался уроженец Краснодарского края 2001 года рождения, в последнее время проживающий в Москве.

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#полиция
#происшествие
#поэт
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