В Удмуртии готовившего теракт мужчину задерживали в костюмах коммунальщиков
В Удмуртии готовившего теракт выходца из Центральной Азии задерживали сотрудники ФСБ в костюмах коммунальщиков. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
Ранее стало известно, что задержание происходило в городе Глазове. Мужчина планировал поджечь поезд, а в соцсетях размещал материалы, оправдывающие теракт в «Крокус Сити Холле».
Как стало известно позднее, силовики оделись в костюмы коммунальщиков перед задержанием. В соответствующем видео видно, как преступник проходит мимо сотрудников ФСБ, после чего те задерживают иностранца. У него изъяли компоненты для приготовления самодельных зажигательных устройств и телефон, в котором находилась переписка с членами террористических организаций.
