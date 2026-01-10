Жесткая авария с фурой спровоцировала 20-километровую пробку на трассе М-11 «Нева»
На трассе М-11 «Нева» образовалась гигантская пробка протяжённостью 20 километров после серьёзной аварии с участием грузовика. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.
Уточняется, что фура перегородила проезд на 385-м километре трассы в направлении Санкт-Петербурга — в заторе оказались сотни автомобилей. Водители вынуждены стоять на месте уже около двух часов.
На место происшествия выехали машины экстренных служб, включая как минимум одну «скорую».
Ранее сообщалось, что 9 января циклон «Фрэнсис» создал сложности на въезде в Москву. Множество машин застряли в пробках на федеральных трассах, некоторым водителям пришлось стоять в них более восьми часов. Проблемы начались из-за крупногабаритных грузовиков, которые увязли в снегу и заблокировали проезд.
