В Удмуртии возбуждено уголовное дело после жестокого убийства собаки

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Правоохранительные органы Удмуртии возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животным после инцидента, в котором двое мужчин забили соседскую собаку до смерти за громкий лай. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике в своем Telegram-канале.
Отмечается, что 61-летняя местная жительница обратилась в полицию Воткинска с заявлением, что ее собака была убита. По информации правоохранителей, сотрудники полиции провели опрос местных жителей и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, что позволило установить злоумышленников.
Ими оказались 39-летний сосед потерпевшей и его 27-летний родственник. Ночью, воспользовавшись садовыми вилами и бейсбольной битой, они нанесли множественные удары по телу животного, что привело к его смерти. В качестве мотива мужчины указали громкий лай собаки и её беготню по соседним участкам. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Жестокое обращение с животными».
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Ими оказались 39-летний сосед потерпевшей и его 27-летний родственник. Ночью, воспользовавшись садовыми вилами и бейсбольной битой, они нанесли множественные удары по телу животного, что привело к его смерти. В качестве мотива мужчины указали громкий лай собаки и её беготню по соседним участкам. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Жестокое обращение с животными».
Мигрант изнасиловал 13-летнюю дочь сожительницы в Подмосковье. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова