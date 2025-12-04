В Верхней Пышме арестовали трех консультантов центра для трудных подростков

04 декабря 2025, 15:01

Фото: iStock/Fedorovekb

Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу троих консультантов реабилитационного центра для трудных подростков в Верхней Пышме. Их обвиняют в незаконном лишении свободы несовершеннолетних. Об этом пишет РИА Новости.