В Верхней Пышме арестовали трех консультантов центра для трудных подростков
Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу троих консультантов реабилитационного центра для трудных подростков в Верхней Пышме. Их обвиняют в незаконном лишении свободы несовершеннолетних. Об этом пишет РИА Новости.
Вечером 26 ноября инспекторы ПДН и участковые провели проверку в трехэтажном коттедже в поселке Исеть. В момент визита там находились 22 ребенка, которых привели родители.
Подростки рассказали, что условия содержания оставляли желать лучшего. Им приходилось готовить еду самостоятельно, что вызывало проблемы, так как многие не умели этого делать. Иногда дети оставались голодными. За проступки их заставляли писать один и тот же текст от 100 до 500 раз или выполнять физические наказания.
После проверки правоохранители возбудили уголовное дело по части 2 статьи 127 УК РФ за незаконное лишение свободы несовершеннолетних. Ситуация вызывает серьезные опасения о безопасности детей в подобных учреждениях.
