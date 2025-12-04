Задержан владелец центра реабилитации «Неугасимая надежда» в Подмосковье
В подмосковном Егорьевске задержали владельца реабилитационного центра «Неугасимая надежда» Виталия Серёжкина. По информации Telegram-канала SHOT, он и трое его сотрудников удерживали семерых постояльцев силой.
Ими оказались три девушки и четыре молодых человека в возрасте от 18 до 35 лет. Инцидент шокировал местное сообщество, так как центр работает уже более 16 лет и предлагает лечение от алкогольной и наркотической зависимости. В команде трудятся психологи, психотерапевты и психиатры-наркологи, а также священники. Следственные органы продолжают выяснять все обстоятельства дела.
Ранее стало известно, что в Московской области правоохранители задержали блогера и основателя элитного рехаба «Антонов PRO». В его реабилитационном центре якобы пытали пациентов.
