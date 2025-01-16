В Волоколамске и Клину ввели карантин по бешенству

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Карантин по бешенству животных ввели на территории городских округов Волоколамск и Клин, он продлится как минимум до 10 марта, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«В настоящее время по адресам, где было обнаружено заболевание, а именно — в доме №55 в деревне Путятино округа Волоколамск и в доме №10 по улице Гагарина в селе Воздвиженское округа Клин, проводятся поквартирные и подворные обходы владельцев животных, восприимчивых к бешенству, для проведения вакцинации от бешенства», — говорится в сообщении.В очагах эпизоотии проведены дезинфекция и дератизация. Кроме того, ведётся отлов безнадзорных животных.
Ранее сообщалось, что в Волгоградской области 44-летнюю женщину укусила заражённая бешенством лиса, пострадавшая умерла.
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Лев Каштанов