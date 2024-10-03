В Воронеже неизвестные разрушили Аллею памяти Жириновского

Фото: istock/ViktoriiaNovokhatska
В Воронеже неизвестные лица разрушили Аллею памяти Владимира Жириновского, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя координатора регионального отделения ЛДПР Даниила Рязанцева.
«Недавно неизвестные сломали несколько деревьев и табличку», — сообщил Рязанцев.Аллея была создана в 2022 году на территории Московского сквера в Коминтерновском районе Воронежа. На месте было высажено 20 клёнов. По факту вандализма подано заявление в полицию.
Ранее сообщалось, что Сотрудники вневедомственной охраны задержали в Коломне 40-летнего местного жителя, объявленного в розыск по подозрению в краже, сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии. Во время патрулирования улиц города росгвардейцы заметили мужчину, который был похож по приметам на разыскиваемого из ориентировки. Выяснилось, что ранее задержанного уже судили за аналогичное преступление. По факту кражи проводится проверка.
Читайте также:
Крупное ДТП с автобусом под Белгородом: есть погибшие
Гендиректор компании-подрядчика Минобороны обвинен в налоговых махинациях на 125 млн рублей
В массовом ДТП на КАД в Петербурге погибла беременная женщина
Елена Перлова