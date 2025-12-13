В Воронеже пенсионер поверил «курьеру» и отдал мошенникам более 14 миллионов рублей

13 декабря 2025, 00:46

Фото: iStock/ArtemSam

Пожилой житель Воронежа стал жертвой мошенников, передав им более 14 миллионов рублей. Пенсионер продал свой автомобиль и отдал аферистам все вырученные средства, передает Telegram-канал «Полиция Воронежской области».





Инцидент произошел в период с 11 по 12 декабря. 73-летнему мужчине позвонил человек, который представился «курьером». Он выманил у пенсионера код из SMS, говоря, что эта информация требуется для «доставки посылки».



