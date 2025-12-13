В Воронеже пенсионер поверил «курьеру» и отдал мошенникам более 14 миллионов рублей
Пожилой житель Воронежа стал жертвой мошенников, передав им более 14 миллионов рублей. Пенсионер продал свой автомобиль и отдал аферистам все вырученные средства, передает Telegram-канал «Полиция Воронежской области».
Инцидент произошел в период с 11 по 12 декабря. 73-летнему мужчине позвонил человек, который представился «курьером». Он выманил у пенсионера код из SMS, говоря, что эта информация требуется для «доставки посылки».
Далее пострадавшему начали звонить якобы сотрудники Росфинмониторинга и Центробанка. Под предлогом защиты сбережений мошенники убедили пожилого мужчину срочно продать свою «Ладу Ниву».
Пенсионер испугался, продал машину, собрал все имеющиеся в доме наличные деньги и передал их «курьеру». Таким образом злоумышленники выманили у него более 14 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».
Всего за 11 декабря в Воронежской области от действий аферистов пострадали одиннадцать человек, у четырех из них похищены денежные средства с банковских карт. Общий ущерб превысил 15 миллионов рублей.