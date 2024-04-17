Российские системы ПВО сбили 14 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

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Российские средства противовоздушной обороны сбили 14 реактивных снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Об этом проинформировало Минобороны России в Телеграм-канале.
«Около 23.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир», — сообщили в оборонном ведомстве.Суммарно над территорией региона было уничтожено 14 снарядов. Информация о пострадавших и разрушениях не приводится.
Ранее Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что украинский беспилотник самолетного типа обнаружен в Воронеже и подавлен дежурными силами ПВО и средствами РЭБ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Алина Юрчак