В Воронеже водитель маршрутки придавил палец пассажирки и уехал, оторвав его

Фото: istock / m-gucci
Жительница Воронежа лишилась пальца, выходя из автобуса. Об этом сообщает Телеграм-канал «Полиция Воронежской области».
Инцидент произошел утром 21 марта около дома № 45 по Ленинскому проспекту. 39-летняя местная жительница собиралась зайти в автобус, который следовал по маршруту № 97, но водитель прищемил ей руку и уехал. Женщину госпитализировали, в медучреждении ей диагностировали травматическую ампутацию фаланги пальца правой руки.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают факты произошедшего. Информация о задержании водителя не приводится.
Ранее подмосковный травматолог Александр Григорьев назвал самые частые травмы от электросамокатов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
11 человек пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом из Подмосковья в Северной Осетии
Тесть Прилучного Брутян задержан за организацию подпольного казино
Масштаб обвала на руднике «Пионер» в 22 раза превысил изначальные оценки
Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают факты произошедшего. Информация о задержании водителя не приводится.
Читайте также:
11 человек пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом из Подмосковья в Северной Осетии
Тесть Прилучного Брутян задержан за организацию подпольного казино
Масштаб обвала на руднике «Пионер» в 22 раза превысил изначальные оценки
Алина Юрчак