В Воронежской области полыхающую фуру сняли на видео
В Рамонском районе Воронежской области на трассе загорелся грузовик. Видео с места происшествия опубликовал телеграм-канал «Регион-36 (Воронеж с огоньком)».
Пожар начался после развязки на Новоживотинное. На кадрах видно, что прицеп полностью охвачен огнем — грузовик, по всей видимости, выгорел полностью. Клубы черного дыма накрыли проезжую часть, дым виден даже из Воронежа.
Пожарные прибыли на место, тушение продолжается. Причина возгорания неизвестна, информации о пострадавших нет. Движение на участке частично затруднено.
Ранее на трассе в Башкортостане вспыхнула фура с коньяком и водкой. У загоревшейся машины отпали колёса и другие части.
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