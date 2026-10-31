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В Воронежской области полыхающую фуру сняли на видео

В Воронежской области фура загорелась на трассе
Фото: istockphoto/SerrNovik

В Рамонском районе Воронежской области на трассе загорелся грузовик. Видео с места происшествия опубликовал телеграм-канал «Регион-36 (Воронеж с огоньком)».



Пожар начался после развязки на Новоживотинное. На кадрах видно, что прицеп полностью охвачен огнем — грузовик, по всей видимости, выгорел полностью. Клубы черного дыма накрыли проезжую часть, дым виден даже из Воронежа.

Пожарные прибыли на место, тушение продолжается. Причина возгорания неизвестна, информации о пострадавших нет. Движение на участке частично затруднено.

Ранее на трассе в Башкортостане вспыхнула фура с коньяком и водкой. У загоревшейся машины отпали колёса и другие части.

Никита Кротов

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