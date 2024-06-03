Шейнбаум набирает более 57 процентов на выборах президента Мексики

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Кандидат правящей в Мексике партии Morena Клаудия Шейнбаум побеждает на выборах президента страны. Обработано 25% бюллетеней. Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается, что по данным Национального избирательного института INE, после обработки 25 процентов бюллетеней Клаудия Шейнбаум набирает 57,27 процентов голосов. Явка составила 59,80 процентов. Помимо этого, её главный конкурент от оппозиционного альянса «Сила и сердце за Мексику» Сочитль Гальвес получает 30 процентов голосов.
2 июня в Мексике прошли выборы. Помимо нового президента, граждане голосовали за 500 депутатов нижней палаты Конгресса и 128 сенаторов.
Ранее сообщалось, что туриста из России, который летел на концерт Мадонны в Мексику, не пустили на борт Turkish Airlines. Он потерял 430 тысяч рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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2 июня в Мексике прошли выборы. Помимо нового президента, граждане голосовали за 500 депутатов нижней палаты Конгресса и 128 сенаторов.
Ранее сообщалось, что туриста из России, который летел на концерт Мадонны в Мексику, не пустили на борт Turkish Airlines. Он потерял 430 тысяч рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова