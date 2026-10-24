В Югре три человека погибли при опрокидывании моторной лодки
Три человека погибли при опрокидывании моторной лодки на реке Обь в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом проинформировали в пресс-службе регионального главка МЧС.
По данным ведомства, в пятницу, 23 октября, произошло опрокидывание судна, в котором находились пассажиры. В результате трагедии погибли три человека.
Уточняется, что очевидцы успели спасти одного мужчину. На текущий момент ведутся следственные действия, добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Анталье 77-летняя российская туристка погибла во время купания у пятизвёздочного отеля в районе Богазкент. Трагедия случилась утром в субботу, 24 октября. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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