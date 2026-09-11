«Хожу без бюстгальтера»: Наталья Фриске пожаловалась на последствия похудения
Наталья Фриске сообщила, что после похудения её грудь потеряла форму
Бывшая солистка группы «Блестящие» Наталья Фриске столкнулась с проблемой подбора белья после похудения. Об этом она рассказала в личном блоге.
Наталья призналась, что добилась результата благодаря инъекциям препарата для людей с ожирением или инсулинорезистентностью. Она заявила, что ей нравится результат, однако есть один нюанс. Певица рассказала, что в 2024 году перенесла пластику груди. После похудения её бюст потерял форму.
«Конечно, грудь поменяла форму, подвисла. Если бы мне врач, когда делал операцию, сделал меньше грудь, как я изначально просила, тогда бы не так было это видно. А сейчас не могу подобрать себе бюстгальтер, хожу без них», — сообщила Фриске.Ранее Наталья Фриске подвела итоги похудения за четыре месяца. Она показала, как изменилась её фигура после потери 17 килограммов.