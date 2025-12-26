Бастрыкину доложат о результатах проверки по жалобам на истязания в детсаде Краснодара

26 декабря 2025, 02:05

Александр Бастрыкин (Фото: www.kremlin.ru)

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину будет представлен доклад о результатах проверки по факту жестокого обращения с несовершеннолетними в одном из детских садов Краснодара. Об этом сообщили в Telegram-канале «Следком».





Проверку инициировали после нескольких публикаций в социальных сетях, которые указали на возмущение родителей воспитанников.





«По словам граждан, в отношении их детей применяются ненадлежащие методы воспитания и физическая сила. Администрация учреждения мер не принимает», — говорится в материале пресс-службы СК России.