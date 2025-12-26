Бастрыкину доложат о результатах проверки по жалобам на истязания в детсаде Краснодара
Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину будет представлен доклад о результатах проверки по факту жестокого обращения с несовершеннолетними в одном из детских садов Краснодара. Об этом сообщили в Telegram-канале «Следком».
Проверку инициировали после нескольких публикаций в социальных сетях, которые указали на возмущение родителей воспитанников.
«По словам граждан, в отношении их детей применяются ненадлежащие методы воспитания и физическая сила. Администрация учреждения мер не принимает», — говорится в материале пресс-службы СК России.
Следственные органы начали проверку по признакам преступлений, предусмотренных ст. 117 УК РФ (истязание), ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ст. 293 УК РФ (халатность).
Бастрыкин дал поручение руководителю следственного управления по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад о ходе и предварительных итогах проводимой проверки.
