В Зимбабве 15 человек погибли и 75 пропали после крушения судна на озере
На озере Кариба в Зимбабве перевернулось и затонуло судно с людьми. Как сообщает ZBC News, трагедия произошла в акватории крупнейшего водохранилища страны.
Плавсредство следовало по одному из маршрутов озера. На его борту находились 90 пассажиров и пять членов экипажа. В результате опрокидывания стихия унесла жизни 15 человек. Ещё 75 граждан спасатели до сих пор не обнаружили.
В полиции Зимбабве ещё не обнародовали точный список жертв и не уточнили, сколько человек удалось спасти на первом этапе операции. В настоящий момент спасательные службы ведут поисково-спасательную операцию в акватории озера. Правоохранители пообещали обнародовать более полные сведения о случившемся после завершения первоочередных мероприятий.
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