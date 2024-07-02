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V1.ru: Российскому подростку разбили нос из-за просьбы перестать «кидать зигу»

02 июля 2024, 15:29
Фото: istock/Dzurag

Фото: istock/Dzurag

В Волгограде подростку разбили нос после того, как он попросил молодых людей перестать «кидать зигу». Об этом пишет V1.ru.
По информации регионального портала, нападение на несовершеннолетнего произошло в январе. Школьника избили на проспекте Ленина, за что позже осудили националиста-блогера Алексея Монахова (настоящее имя — Алексей Малеваный).

Следствие установило, что блогер демонстрировал националистические приветствия в компании друзей. Школьник проходил мимо и сделал националисту замечание.



«Между ними завязался конфликт, в ходе которого подсудимый нанес потерпевшему удар в область лица, чем причинил ему закрытый перелом носа», — проинформировали в пресс-службе судов Волгоградской области.

Действия Малеваного отнесли к легкому причинения вреда здоровью. По словам источника V1.ru, подросток в момент нападения обратился к блогеру с просьбой прекратить выкрикивать националистические лозунги, так как дед подростка участвовал в ВОВ и ему неприятно слышать подобное.

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Москвича задержали из-за татуировки про «русский военный корабль»
Baza: Участник «Болотного дела» Зимин задержан из-за татуировки
02 июля 2024, 15:34

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Москве задержан участник «Болотного дела» Степан Зимин. Он был доставлен в отдел полиции из-за татуировки с фразой про русский военный корабль. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Согласно информации источника, ролик с Зиминым был снят 30 июня на территории бизнес-квартала «Арма». Один из посетителей возмутился его татуировке на шее.

После того как видео распространилось в социальных сетях, мужчиной заинтересовались правоохранительные органы. 1 июля он был доставлен в отдел полиции.

На Зимина возбудили административное дело. После разговора с полицейскими мужчина пообещал свести татуировку.

Ранее сообщалось, что в Коми на тату-мастера возбудили уголовное дело из-за татуировки. Мужчину несколько раз штрафовали за свастику на ноге, однако он всё равно оставил татуировку и ходил на фитнес в шортах. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Родители обнаружили мертвую 16-летнюю школьницу в челябинском поселке Воронино
02 июля 2024, 15:26

Фото: istockphoto/Dzurag

Тело 16-летней девушки нашли в хозяйственной постройке одного из домов поселка Воронино в Челябинской области. Об этом сообщило URA.RU, ссылаясь на источник в региональных правоохранительных органах. Уточняется, что трагедия случилась в минувший понедельник, 1 июля.
«Тело девушки обнаружили родители в одной из построек во дворе дома. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства)», — сообщили журналистам.

Стражи порядка изъяли некоторые предметы, способные помочь разобраться в причинах произошедшего. Среди них — групповая фотография класса.

Пресс-служба регионального Следкома подтвердила только факт происшествия. Подробности выясняют следователи Южноуральска.

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Водителя московского автобуса увезли в больницу после взрыва газа на крыше
02 июля 2024, 15:09

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Водителя автобуса на севере Москвы отправили в больницу после взрыва газового оборудования на крыше. Об этом сообщает РИА Новости. Уточняется, что пострадавшего предварительно осмотрели.
«При взрыве на крыше автобуса газобаллонного оборудования пострадал водитель. После осмотра врачами его доставили в больницу», — прокомментировал собеседник агентства.

Все случилось на Ижорском проезде. По информации дептранса, шофер «услышал хлопок и остановил автобус». Среди пассажиров пострадавших нет. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось о взрыве в результате утечки бытового газа в Стерлитамаке. Известно, что одному пострадавшему оторвало руку. Взрывной волной разрушены четыре квартиры, а вещи жильцов раскиданы на десятки метров.

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Воевавшему за Украину французскому наемнику вынесли приговор
В ДНР вынесли заочный приговор воевавшему в составе ВСУ французскому наемнику
02 июля 2024, 15:09

Фото: iStock/Michał Chodyra

Верховный суд ДНР вынес заочный приговор гражданину Франции Куэста Хьюго Джулиану, который воевал в рядах ВСУ против армии России. Об этом в своем Telegram-канале проинформировал Следственный комитет РФ.
Согласно информации суда, в 2022 году обвиняемый решил заработать и добровольно прибыл на территорию Украины, где был зачислен в ряды войск на должность механика-водителя разведывательного отделения. Участие в боевых действиях француз принимал с июля 2022 года по февраль текущего года.

Суд заочно приговорил наемника к лишению свободы сроком на четырнадцать лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Он также объявлен в международный розыск.

Ранее МИД Франции опроверг информацию об отправке солдат Иностранного легиона на Украину. Однако президент Франции Эммануэль Макрон в феврале текущего года заявлял, что на Западе продолжают обсуждать возможность отправки войск на Украину.

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Чемпион России по карате избил школьника
В Калининграде чемпион России по карате избил 12-летнего воспитанника
02 июля 2024, 14:20

Фото: iStock/master1305

В Калининграде чемпион России по карате Алибек Гаджикурбанов избил занимавшегося в его спортивной секции школьника. Об этом пишет Telegram-канал Amber Mash.
По словам отца ребенка, тренер несколько раз ударил его двенадцатилетнего сына палкой по ногам. Тренер же заявляет, что в его руках была не палка, а пластиковая труба.

У пострадавшего медики диагностировали ушибы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что тренер по боксу из общества по духовному воспитанию молодежи несколько раз нанес ребенку удары руками, после чего повалил на землю и стал пинать. Ролик, на котором мужчина избивает подростка распространился в социальных сетях.

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В Грузии разбился военный вертолет
В Болнисском муниципалитете Грузии разбился военный вертолет
02 июля 2024, 13:40

Фото: iStock/MMADIA

Военный вертолет разбился в Болнисском муниципалитете грузинского региона Квемо Картли. Об этом сообщил телеканал Pirveli.
Уточняется, что вертолет упал в районе села Дисвели. Согласно данным портала «Инфо Рустави», в результате происшествия погиб один человек.

Иные подробности в настоящее время остаются неизвестными. Официального комментария от МВД страны также пока не поступало.

Ранее в СК РФ сообщили, что четыре человека погибли при крушении вертолета Robinson в Амурской области. Воздушное судно выполняло полет из города Зея в Джелтулак. Вертолет вылетел с площадки одного из предприятий и перестал выходить на связь. Поиски продолжались более суток.

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#происшествия
#грузия
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В московском подъезде обнаружили новорождённого ребёнка
Мать оставила новорождённую дочь в подъезде жилого дома в Москве
02 июля 2024, 12:21

Фото: iStock/globalmoments

В Москве мать оставила новорождённую дочь в подъезде жилого дома, об этом сообщили в столичной прокуратуре.
Как сообщили в надзорном ведомстве, женщина, вероятно, проникла в подъезд вслед за одним из жильцов, оставила там ребёнка и скрылась.

Обнаруженную новорождённую доставили в больницу. Отмечается, что её жизни и здоровью ничего не угрожает.

Правоохранителям также удалось установить личность подозреваемой.

Дело находится под контролем прокуратуры, дополнительные детали произошедшего устанавливаются.

Напомним, в начале марта на свалке на Камчатке обнаружили младенца, который скончался от переохлаждения.

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В Санкт-Петербурге во время штормового ветра погибли два человека
02 июля 2024, 11:57

Фото: istockphoto / Soumen Hazra

Жертвами стихии стали женщина и ребёнок, сообщили в Коммерсанте.
По информации Следственного комитета России по городу, 1 июля на проспекте Юрия Гагарина на женщину упало дерево. От полученных травм женщина скончалась на месте.

В Красногвардейском районе из-за сильного ветра упало дерево, которое придавило 11-летнего мальчика. Ребёнка в тяжёлом состоянии доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.

«Следственными органами ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу по данным фактам организованы доследственные проверки, в рамках которых будут установлены причины и обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении ведомства.

Из-за непогоды в Санкт-Петербурге было повалено 293 дерева, а также упал башенный кран. В Ленинградской области штормовой ветер повалил 525 деревьев.

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Минздрав РФ: четверо пострадавших в Севастополе остаются в тяжелом состоянии
02 июля 2024, 11:54

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Четыре человека, которые пострадали при атаке ВСУ на Севастополь 23 июня, остаются в тяжелом состоянии, сообщил представитель Минздрава РФ Алексей Кузнецов. Он отметил, что медики наблюдают 37 человек.
«Четверо пострадавших при обстреле Севастополя 23 июня остаются в тяжелом состоянии. Всего в стационарах города, федеральных центрах и московских больницах лечение проходят 37 человек», — прокомментировал помощник министра.

Украинские неонацисты ударили по Севастополю американскими ракетами ATACMS. Удар унес жизни четверых человек, включая двоих детей, 153 человека пострадали. Открыто уголовное дело по статье о теракте.

В МИД России подчеркнули, что трагедия случилась в день Святой Троицы, поэтому дипломаты охарактеризовали атаку, как ритуальное преступление.

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