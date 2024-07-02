V1.ru: Российскому подростку разбили нос из-за просьбы перестать «кидать зигу»

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В Волгограде подростку разбили нос после того, как он попросил молодых людей перестать «кидать зигу». Об этом пишет V1.ru.
По информации регионального портала, нападение на несовершеннолетнего произошло в январе. Школьника избили на проспекте Ленина, за что позже осудили националиста-блогера Алексея Монахова (настоящее имя — Алексей Малеваный).
Следствие установило, что блогер демонстрировал националистические приветствия в компании друзей. Школьник проходил мимо и сделал националисту замечание.
Действия Малеваного отнесли к легкому причинения вреда здоровью. По словам источника V1.ru, подросток в момент нападения обратился к блогеру с просьбой прекратить выкрикивать националистические лозунги, так как дед подростка участвовал в ВОВ и ему неприятно слышать подобное.
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Следствие установило, что блогер демонстрировал националистические приветствия в компании друзей. Школьник проходил мимо и сделал националисту замечание.
«Между ними завязался конфликт, в ходе которого подсудимый нанес потерпевшему удар в область лица, чем причинил ему закрытый перелом носа», — проинформировали в пресс-службе судов Волгоградской области.
Действия Малеваного отнесли к легкому причинения вреда здоровью. По словам источника V1.ru, подросток в момент нападения обратился к блогеру с просьбой прекратить выкрикивать националистические лозунги, так как дед подростка участвовал в ВОВ и ему неприятно слышать подобное.
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Диана Аванесян