Вблизи резиденции Шольца произошла резня

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Четыре человека получили ранения в ходе нападения с ножом в Берлине вблизи резиденции федерального канцлера Германии Олафа Шольца, передает Bild.
Отмечается, что три пострадавших госпитализированы с серьезными ранениями. В настоящий момент на месте работают многочисленные машины скорой помощи, а также спасательный вертолет.
Ранее стало известно, что полиция США застрелила подозрительного человека в трех километрах от съезда Республиканской партии.
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