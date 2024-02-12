Великобритания сообщила об атаке на судно в Красном море

Шизофреник, взорвавший психолога и росгвардейцев в Элисте, хранил СВУ в кастрюлях и стеклянных банках у себя на кухне. 28-летний Сергей Данилов с детства интересовался химией и сам собрал оба взрывчатых устройства. Об этом сообщает Телеграм-канал Shot.