Великобритания сообщила об атаке на судно в Красном море

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ВМС Великобритании сообщили об атаке хуситов на корабль районе города Моха в Йемене. Об этом информирует Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) на своей странице в соцсети X.
«UKMTO получило сообщение об инциденте в 40 морских милях на юге от Мохи, Йемен. Капитан сообщает, что его судно было атаковано двумя ракетами в Красном море», — сообщается в публикации.До этого представители движения хуситов заявляли об атаках со стороны Соединенных Штатов и Великобритании по территории около города Ходейда в Йемене.
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