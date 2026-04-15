Россиян предупредили об усилении аллергии с каждым годом без лечения
Аллерголог Чернышова: весенняя аллергия может перейти в бронхиальную астму
Аллерголог-иммунолог и педиатр Екатерина Чернышова сообщила, что аллергическая реакция может прогрессировать. По словам специалиста, если человек не борется с недугом, симптомы с каждым годом усиливаются и могут привести к осложнениям.
В беседе с NEWS.ru врач уточнила, что на этом фоне у человека могут развиваться новые аллергические заболевания.
«Аллергические реакции могут усилиться. Могут появляться новые симптомы. Например, весенняя аллергия может стартовать с ринита, потом может присоединиться поражение глаз, ну и в дальнейшем — бронхиальная астма. Прогрессирование заболевания может выражаться в расширении спектра аллергенов», — пояснила Чернышова.Аллерголог подчеркнула: один из самых серьёзных симптомов аллергии — это отёк. Он может возникать на фоне пищевой или лекарственной аллергии. Кроме того, в такой форме может проявляться аллергическая крапивница, добавила врач.