Выносили два трупа: Дочь-инвалид скончалась вслед за пьющим отцом от измождения

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На западе Москвы произошла жуткая ситуация — отец и дочь по очереди скончались из-за невозможности позвать на помощь. В материале «Радио 1» расскажем подробности происшествия.
Жуткий смрадВсе произошло на улице 26 Бакинских комиссаров. После жалоб соседей на неприятный запах, спустя 10 дней квартиру вскрыли и нашли тела 61-летнего Сергея и его 35-летней дочери Екатерины.
Корреспондент aif.ru посетил этот злополучный дом. Квартира, где проживала семья, сейчас опечатана. Через отверстия, оставшиеся от сорванных замков можно увидеть ходунки, стиральную машинку, сапоги, тряпки и таз. Грязная обстановка в комнате дополняется жутким смрадом, который обычно исходит от бездомных.
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Не знали, что выносили тела
«Вы знаете, честно сказать, я не встречался с этими жильцами. Но могу точно сказать, что шума из квартиры никогда не слышал. У нас есть "веселые" соседи этажом ниже и выше. Но точно не эти», — рассказал открывший журналисту дверь сосед.Большинство соседей, с кем удалось пообщаться корреспонденту, даже не знали, что на 6-м этаже вскрывали дверь и выносили трупы двух человек.
Местный житель Александр рассказал, что семья была довольно благополучной. Шесть лет назад мать скончалась, а в квартире остались отец с дочкой.
«Глядя на них, и представить было невозможно, что все вот так печально закончится», — отметил собеседник.
Пристрастился к спиртномуНесколько лет назад Сергей начал резко меняться, причем не в лучшую сторону. Неприятные перемены появились после сложного перелома ноги в районе колена. Кости долго не срастались и ему приходилось пользоваться ходунками. При этом он все еще мог управлять автомобилем.
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Примерно месяц назад мужчина хотел устроиться таксистом, но его не взяли. Он совсем поник и чаще начал употреблять алкоголь.
«В последний раз я с ним встретился у подъезда неделю назад. Был двенадцатый час ночи, а он на ходунках выдвигался в магазин за очередной порцией спиртного. Я сказал, что время позднее, алкоголь уже не продают, он будто на минуту опомнился, а потом вновь ушел в себя», — говорит Александр.Россиянин с сожалением добавил, что хотел предложить соседу лечиться, но было неудобно, а сейчас уже поздно.
Оба не могли ходитьСосед рассказал, что Екатерина была симпатичной стройной девушкой, но ее поразила серьезная болезнь — рассеянный склероз. Заболевание давало осложнения на ноги, она набрала вес и стала реже появляться на улице.
«Вот больше года Катю я совсем не видел уже. В последнюю нашу встречу с Сергеем я спросил у него, где дочка, не переехала ли она? Он ответил, что нет, дома. Уже потом я узнал, что Катя была прикована к постели. Очень страшная история. До сих пор в себя не пришел. Очень жалко людей», — вздыхает Александр.Искать женщину начал знакомый, после недели безответных звонков. Перед этим она просила отвезти ее к врачу для подтверждения инвалидности. Женщина не могла самостоятельно перемещаться и стала заложником обстоятельств.
Предположительно, первым от обезвоживания умер отец. А обездвиженная Екатерина, несколько дней пролежала с покойником в одной квартире, не в силах ничего сделать. В итоге она тоже скончалась.
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