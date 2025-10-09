Виновник аварии на остановке в Новосибирске арендовал машину через чужой аккаунт

09 октября 2025, 21:03

оригинал Фото: Istock / djcodrin

Предполагаемый виновник ДТП на остановке в Новосибирске, в результате которого пострадали семь человек, находился за рулём незаконно. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Новосибирской области.







«Аварию совершил 19-летний водитель. Он управлял арендованным автомобилем в нетрезвом виде и не имея водительских прав. Доступ к машине молодой человек получил через аккаунт другого человека», – пояснили в ведомстве.