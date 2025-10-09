Виновник аварии на остановке в Новосибирске арендовал машину через чужой аккаунт
Предполагаемый виновник ДТП на остановке в Новосибирске, в результате которого пострадали семь человек, находился за рулём незаконно. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Новосибирской области.
«Аварию совершил 19-летний водитель. Он управлял арендованным автомобилем в нетрезвом виде и не имея водительских прав. Доступ к машине молодой человек получил через аккаунт другого человека», – пояснили в ведомстве.Ранее сообщалось, что в Новосибирске автомобиль каршеринга Volkswagen Polo врезался в остановку общественного транспорта «Октябрьский универмаг». Машина двигалась на высокой скорости. Водитель не справился с управлением и врезался в остановочный павильон. После столкновения машина задела придорожный киоск.
В момент ДТП на остановке находились люди. Пострадали семь человек. По информации очевидцев, среди них – ребёнок и несколько взрослых, которые ждали транспорт.