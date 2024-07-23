Виновного в расправе над Игорем Тальковым установили с помощью рубашке

Фото: РИА Новости / Галина Кмит
Фрагменты окровавленной рубашки концертного директора певца Игоря Талькова Валерия Шляфмана сыграли ключевую роль в раскрытии убийства музыканта. Об этом проинформировал городской главк СК РФ.
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга во вторник провел предварительное судебное заседание по уголовному делу об убийстве Талькова, обвиняемым по которому проходит Шляфман.
Благодаря генетической экспертизе вина концертного директора доказали.
Как установило следствие, в октябре 1991 года за кулисами дворца спорта «Юбилейный» между Шляфманом и представителем одного из артистов завязался конфликт. Во время ссоры обвиняемый сделал выстрел в своего оппонента, но пуля попала в Игоря Талькова, который погиб от полученного ранения.
Шляфман в 1992 году уехал в Израиле, его заочно привлекли в качестве обвиняемого, в январе 2022 года Петроградским районным судом Санкт-Петербурга ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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Благодаря генетической экспертизе вина концертного директора доказали.
Как установило следствие, в октябре 1991 года за кулисами дворца спорта «Юбилейный» между Шляфманом и представителем одного из артистов завязался конфликт. Во время ссоры обвиняемый сделал выстрел в своего оппонента, но пуля попала в Игоря Талькова, который погиб от полученного ранения.
Шляфман в 1992 году уехал в Израиле, его заочно привлекли в качестве обвиняемого, в январе 2022 года Петроградским районным судом Санкт-Петербурга ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее отец байкерши-блогера МотоТани высказался о гибели дочери. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак