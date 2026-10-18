Выросло число жертв мощнейшего за последние 84 года наводнения в Стамбуле
Число жертв наводнения в Стамбуле возросло до шести: обнаружили тело одного из пропавших без вести. Об этом сообщает агентство IHA.
По данным агентства, нашли тело одного из двух человек, пропавших после того, как автомобиль унесло паводковыми водами, вызванными сильными ливнями в стамбульском районе Пендик. Из трех человек, находившихся в машине, одному удалось спастись: он разбил окно и ухватился за ветку, тогда как двое других исчезли в потоке.
Поиски второго пропавшего продолжаются. Личность погибшего пока не раскрывается.
В октябре Стамбул пережил сильнейшее наводнение за последние 83-84 года, вызванное аномальными проливными дождями, начавшимися 14 октября. По официальным данным на 18 октября, несколько жителей числятся пропавшими без вести, эвакуировали более 3 тыс. человек. В отдельных районах города выпало до 272 мм осадков на квадратный метр.
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