Выросло число жертв мощнейшего за последние 84 года наводнения в Стамбуле

18 октября 2026, 15:44

В Стамбуле число погибших от наводнения выросло до шести человек

Фото: istockphoto/Mrkit99

Число жертв наводнения в Стамбуле возросло до шести: обнаружили тело одного из пропавших без вести. Об этом сообщает агентство IHA.