Вице-губернатора Ленобласти нашли в его доме мертвым с огнестрельным ранением
Вице-губернатор Ленобласти Игонь Петров скончался на 66-м году жизни
Игорь Петров, занимавший пост вице-губернатора Ленинградской области — представителя губернатора в Законодательном собрании региона, скончался 19 июня на 66-м году жизни. Об этом информирует пресс-служба администрации Ленинградской области, передает ТАСС.
Пресс-служба правительства области подчеркнула, что Игорь Петров много сделал для региона и пользовался заслуженным уважением среди коллег.
«Выражаем самые искренние соболезнования семье Игоря Викторовича Петрова, его друзьям, коллегам по работе, всем кто знал и любил этого незаурядного человека, большого руководителя, настоящего ленинградца. Светлая память!», — говорится в сообщении администрации региона.О деталях, месте и времени прощания будет объявлено позже.
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По информации источников «78.ru», тело Петрова обнаружили в его загородном доме. У мужчины было огнестрельное ранение, однако следов взлома в доме не обнаружили. Предположительно, Петров случайно получил ранение во время чистки ружья.
Карьерный путь Игоря Петрова в региональном правительстве включал должность первого вице-губернатора — руководителя аппарата губернатора и правительства с декабря 2017 года по декабрь 2024 года. С 16 декабря 2024 года он являлся вице-губернатором Ленинградской области — представителем губернатора в Законодательном собрании.