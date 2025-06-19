Вице-губернатора Ленобласти нашли в его доме мертвым с огнестрельным ранением

19 июня 2025, 23:26

Вице-губернатор Ленобласти Игонь Петров скончался на 66-м году жизни

Фото: iStock/jorgeantonio

Игорь Петров, занимавший пост вице-губернатора Ленинградской области — представителя губернатора в Законодательном собрании региона, скончался 19 июня на 66-м году жизни. Об этом информирует пресс-служба администрации Ленинградской области, передает ТАСС.





Пресс-служба правительства области подчеркнула, что Игорь Петров много сделал для региона и пользовался заслуженным уважением среди коллег.





«Выражаем самые искренние соболезнования семье Игоря Викторовича Петрова, его друзьям, коллегам по работе, всем кто знал и любил этого незаурядного человека, большого руководителя, настоящего ленинградца. Светлая память!», — говорится в сообщении администрации региона.