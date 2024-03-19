Вице-мэра Тулуна задержали по подозрению в мошенничестве и превышении полномочий

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Исполняющая обязанности мэра Тулуна задержана по подозрению в мошенничестве и превышении полномочий, передает СУСК РФ по Иркутской области.
Сообщается, что против задержанной возбуждено уголовное дело. По данным источника, вице-мэр с 2019 по 2021 годы начисляла подчиненным завышенные премии, часть которых они передавали ей же.
Силовиков также интересует деятельность злоумышленницы в период работы бывшего мэра Тулуна Юрия Карих, который находится в СИЗО. В настоящее время сотрудники СК РФ опрашивают свидетелей. Задержание происходило при участии сотрудников Росгвардии.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ по Челябинской области задержали главу администрации Троицка Александра Виноградова по подозрению в коррупции. Примечательно, что силовики также задержали человека, который мог дать главе взятку.
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Силовиков также интересует деятельность злоумышленницы в период работы бывшего мэра Тулуна Юрия Карих, который находится в СИЗО. В настоящее время сотрудники СК РФ опрашивают свидетелей. Задержание происходило при участии сотрудников Росгвардии.
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Екатерина Коршунова