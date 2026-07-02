Тело альпиниста, пролежавшее на Эвересте три десятка лет, идентифицировали

02 июля 2026, 06:14

Фото: iStock/Mumemories

Тело альпиниста, которое почти 30 лет оставалось неопознанным на склоне Эвереста, идентифицировали с помощью ДНК-анализа. Об этом сообщила газета Bild.





Погибшим оказался 47-летний гражданин Индии Дордже Моруп. Его личность установили сотрудники Индо-тибетской пограничной полиции (ITBP) в ходе подготовки к эвакуации останков. До этого альпинисты называли умершего мужчину «зелёные ботинки» из-за цвета обуви.



