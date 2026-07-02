Тело альпиниста, пролежавшее на Эвересте три десятка лет, идентифицировали
Тело альпиниста, которое почти 30 лет оставалось неопознанным на склоне Эвереста, идентифицировали с помощью ДНК-анализа. Об этом сообщила газета Bild.
Погибшим оказался 47-летний гражданин Индии Дордже Моруп. Его личность установили сотрудники Индо-тибетской пограничной полиции (ITBP) в ходе подготовки к эвакуации останков. До этого альпинисты называли умершего мужчину «зелёные ботинки» из-за цвета обуви.
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Моруп трагически скончался в мае 1996 года во время снежной бури, унёсшей жизни восьми человек. Все эти годы его тело служило ориентиром для восходителей на вершину.
Тело находится в «зоне смерти» на высоте более восьми тысяч метров. Для эвакуации потребуются как минимум шесть опытных шерпов и разрешение китайских властей на транспортировку погибшего через Тибет в Катманду, а затем в Индию.
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