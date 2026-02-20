Выяснилась судьба пострадавших при обрушении крыши на заводе «Моторинвест»
Спасательные работы на территории завода «Моторинвест» завершились. Под завалами больше никого не осталось, что подтвердил оперативный штаб. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе предприятия.
Один сотрудник находится в стабильно тяжелом состоянии, остальные получили травмы средней и легкой степени. На заводе подчеркнули, что ситуация находится под личным контролем руководства и местных властей.
Пострадавшим работникам и их семьям пообещали оказать необходимую материальную и социальную поддержку. Сейчас на предприятии проводят проверку, чтобы установить причины происшествия.
В «Моторинвесте» также заявили, что оборудование, задействованное в производстве автомобилей, не повредилось, а сборочный цикл продолжается в штатном режиме. Обрушение не затронуло машины ни на складе готовой продукции, ни на конвейере, включая тестовые и предсерийные экземпляры. Все обязательства перед партнерами и клиентами, заверили на заводе, будут выполненными.
Ранее, 19 февраля, сообщалось об обрушении крыши на заводе «Моторинвест» в Липецкой области, где собирают электромобили Evolute. По данным предприятия, инцидент произошел в зоне комплектации цеха сварки, введенного в эксплуатацию в 2014 году. Его планировали перезапустить в апреле 2026 года.
Читайте также: