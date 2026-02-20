Выяснилась судьба пострадавших при обрушении крыши на заводе «Моторинвест»

20 февраля 2026, 16:22

«Моторинвест»: под завалами никого нет, спасательные работы завершили

Фото: СУ СК РФ по Липецкой области

Спасательные работы на территории завода «Моторинвест» завершились. Под завалами больше никого не осталось, что подтвердил оперативный штаб. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе предприятия.