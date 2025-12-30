Выяснились личности погибших в аварии с участием экс-чемпиона мира по боксу Джошуа

30 декабря 2025, 01:47

Погибшими в ДТП с британским боксером Джошуа в Нигерии оказались два его тренера

Энтони Джошуа (Фото: Instagram* @anthonyjoshua)

Двое погибших в автомобильной аварии с британским боксером Энтони Джошуа в Нигерии оказались его тренерами. Об этом сообщает Home of Fight на своей странице в соцсети X.