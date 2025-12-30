Выяснились личности погибших в аварии с участием экс-чемпиона мира по боксу Джошуа
Двое погибших в автомобильной аварии с британским боксером Энтони Джошуа в Нигерии оказались его тренерами. Об этом сообщает Home of Fight на своей странице в соцсети X.
Согласно материалу, специалист по силовой подготовке Сина Гами и личный тренер Латц, находившиеся на передних сиденьях, скончались на месте ДТП. Оба погибших были близкими друзьями спортсмена и помогали ему готовиться к последнему бою.
Напомним, что инцидент произошёл в городе Макун на автомагистрали Лагос — Ибадан. Внедорожник Lexus, в котором сидел Джошуа, на большой скорости врезался в стоящий грузовик. Боксер и водитель получили незначительные травмы, их доставили в больницу.
36-летний Энтони Джошуа — бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе. На его счету 29 побед и 4 поражения. Его последний бой, состоявшийся 19 декабря, завершился победой над американцем Джейком Полом — Джошуа нокаутировал оппонента в шестом раунде.
