Выяснилось, что один из посетителей «Крокуса» сумел отправить в нокаут террориста во время нападения

27 августа 2025, 06:50

ТАСС: Посетитель «Крокуса» во время атаки отправил в нокаут растерявшегося террориста

Фото: iStock/ipopba

В ходе нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» двое мужчин смогли временно нейтрализовать одного из террористов. Они воспользовались заминкой преступника в момент, когда у того возникли проблемы с оружием. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на участника судебного процесса, который проходит на выездном заседании Второго Западного окружного военного суда в здании Мосгорсуда.





Точная причина, по которой террорист отвлекся, неизвестна.





«У одного из террористов то ли оружие заклинило, то ли патроны закончились (в автоматическом оружии), но он в какой-то момент замешкался», — пояснил собеседник агентства.