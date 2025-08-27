Выяснилось, что один из посетителей «Крокуса» сумел отправить в нокаут террориста во время нападения
ТАСС: Посетитель «Крокуса» во время атаки отправил в нокаут растерявшегося террориста
В ходе нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» двое мужчин смогли временно нейтрализовать одного из террористов. Они воспользовались заминкой преступника в момент, когда у того возникли проблемы с оружием. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на участника судебного процесса, который проходит на выездном заседании Второго Западного окружного военного суда в здании Мосгорсуда.
Точная причина, по которой террорист отвлекся, неизвестна.
«У одного из террористов то ли оружие заклинило, то ли патроны закончились (в автоматическом оружии), но он в какой-то момент замешкался», — пояснил собеседник агентства.
Мошенники начали оживлять фотографии и создавать видео с дипфейками ради денег
Среди посетителей оказались двое смельчаков, которые быстро воспользовались ситуацией. Один мужчина схватил нападавшего за автомат, а второй нанес удар, отправивший террориста в нокаут. Это позволило группе невинных людей покинуть место расправы.
Из материалов дела следует, что террористы покинули «Крокус», опасаясь дальнейших проблем с оружием.
Подтверждено, что два автомата Калашникова действительно заклинило во время атаки, преступники выбросили их вместе с рюкзаком патронов при выходе из здания. Третий автомат был оставлен в Брянской области по пути к украинской границе.