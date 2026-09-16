Выяснилось, кем была найденная в Мытищах с ножевым ранением девушка

16 сентября 2026, 11:47

Найденная в Мытищах с ножевым ранением девушка была фотографом

Фото: istockphoto/blinow61

Обнаруженная с ножевым ранением в Мытищах девушка была фотографом. Об этом в среду, 16 сентября, пишет телеграм-канал SHOT.