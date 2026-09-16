Выяснилось, кем была найденная в Мытищах с ножевым ранением девушка
Обнаруженная с ножевым ранением в Мытищах девушка была фотографом. Об этом в среду, 16 сентября, пишет телеграм-канал SHOT.
По данным СМИ, погибшую в спортивном костюме с красным пятном в области сердца увидели прохожие рано утром. Прибывшие медики констатировали смерть. Предварительно установили, что после удара ножом девушка выпала из окна.
Основной версией следствия рассматривается самоубийство. В съёмной квартире на 20-м этаже, где проживала фотограф вместе с собакой, порядок — вещи находятся на своих местах.
Накануне девушка сообщила в соцсетях о сложной жизненной ситуации и искала временное жильё на одну-две недели. Погибшая родилась в Дагестане, большую часть жизни провела во Владимире, где окончила Российский университет кооперации. Фотографией занималась последние два с половиной года после переезда в Москву. Обстоятельства инцидента устанавливает подмосковный СК.
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