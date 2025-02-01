Трамп выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Филадельфии

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)
Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования после крушения самолета в Филадельфии. Свое сообщение он оставил в социальной сети Truth Social.
«Так грустно видеть, как самолет падает в Филадельфии в штате Пенсильвания. Еще больше невинных душ погибло. Наши люди полностью вовлечены. Службы быстрого реагирования уже получили признание за проделанную отличную работу. Дальше будет больше», — написал президент.
Согласно данным Федерального управления гражданской авиации США, самолет Learjet 55 потерпел крушения около 18:30 по местному времени. На борту находилось шесть человек. Предварительно, все погибли. Одной из причин крушения называют возгорание газовых баллонов.
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Иван Мусатов