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Трамп выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Филадельфии

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования после крушения самолета в Филадельфии. Свое сообщение он оставил в социальной сети Truth Social.


«Так грустно видеть, как самолет падает в Филадельфии в штате Пенсильвания. Еще больше невинных душ погибло. Наши люди полностью вовлечены. Службы быстрого реагирования уже получили признание за проделанную отличную работу. Дальше будет больше», — написал президент.

Согласно данным Федерального управления гражданской авиации США, самолет Learjet 55 потерпел крушения около 18:30 по местному времени. На борту находилось шесть человек. Предварительно, все погибли. Одной из причин крушения называют возгорание газовых баллонов.

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#сша
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#трамп
Владелец потерпевшего крушение самолета в США подтвердил, что он был медицинский
01 февраля 2025, 06:44

Фото: iStock/Gudella

Владелец потерпевшего крушение самолета в Филадельфии компания Jet Rescue Air Ambulance подтвердила, что воздушное судно было медицинским. Об этом заявила компания в соцсети Linked In.
«Самолет XA-UCI Learjet 55 потерпел крушение после взлета из Филадельфии. На борту находились четыре (4) члена экипажа и два (2) пассажира (педиатрический пациент и сопровождающий)», — сообщает компания в своем заявлении.

Имена пассажиров и членов экипажа не будут разглашены до тех пор, пока о происшествии не расскажут членам их семей. При этом в Linked In уточнили, о информацию о выживших сказать не могут. По факту данной авиакатастрофы уже выразил свои соболезнования президент США Дональд Трамп.

Это падение самолета стало уже вторым в Штатах за последние несколько дней. Напомним, что в Вашингтоне 30 января произошло столкновение пассажирского самолета и военного вертолета. В катастрофе погибли 67 человек, в числе которых были чемпионы мира из России в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

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#сша
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Fox News: самолет в Филадельфии упал после возгорания газовых баллонов
01 февраля 2025, 05:42

Фото: iStock/porpeller

По предварительным данным, авиакатастрофа в Филадельфии произошла из-за возгорания газовых баллонов. Об этом заявил радиоведущий Рич Зеоли.
«Баллоны с кислородом могли взорваться на борту самолета, потерпевшего крушение в Филадельфии», — рассказал Зеоли в эфире телеканала Fox News.

Напомним, что 1 февраля в Филадельфии произошло крушение самолета, на борту которого находилось шесть человек. Предварительно, все они погибли. Также в результате падения были повреждены дома и автомобили. На месте происшествия начался пожар. Самолет рухнул около торгового центра Roosevelt Mall.

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Мэр Филадельфии Паркер: в результате крушения самолета повреждены дома и машины
01 февраля 2025, 05:29

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

В результате крушения самолета в Филадельфии были повреждены несколько домов и автомобилей. Об этом рассказала мэр города Шерелл Паркер.
«На данный момент у нас нет данных о числе жертв. <...> Нам известно, что несколько домов и автомобилей были повреждены. Просим жителей Филадельфии не приближаться к месту аварии. <...> Ведется расследование», — поделилась Паркер американским телеканалам, которые ведут трансляцию с места событий.

Также мэр уже обсудила происшествие с губернатором штата Пенсильвания, где находится Филадельфия, Джошем Шапиро. Сейчас он по пути в город. К тому же крушения обсуждалось с сенатором демократом Джоном Феттерманом, который представляет штат.

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#самолет
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Mash: в крушении самолета в Филадельфии погибли шесть человек
01 февраля 2025, 04:58

Фото: iStock/dongfang zhao

В результате крушения самолета в Филадельфии погибли шесть человек. Об этом сообщает Mash.
«Шесть человек погибли при крушении легкомоторного самолёта в Филадельфии» — передают в telegram-канале.

Самолет перевозил больных пассажиров. Также в результате крушения известно о более 10 пострадавших. После падения загорелись жилые дома и газопровод.


Ранее «Радио 1» писало о падении еще одного самолета в США. Воздушное судно упало рядом с торговым центром Roosevelt Mall. Известно, что самолет пропал с радаров спустя 30 секунд после взлета.

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В США после крушения еще одного самолета загорелись жилые дома
01 февраля 2025, 04:47

Фото: iStock/Diy13

В США произошло крушение очередного самолета, после падения которого загорелись жилые дома. Об этом сообщает NBC Philadelphia.
«В пятницу на северо-востоке Филадельфии недалеко от торгового центра Roosevelt Mall потерпел крушение небольшой самолет», — передают в издании.

Также по информации Fox News, обломки самолета повредили газопровод. По предварительным данным, на борту находилось минимум шесть человек. Среди них два пилота, два врача и пациент со своим родственником. Самолет пропал с радаров через 30 секунд после взлета.

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#крушение
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СКР в Петербурге открыл дело на мужчину, избившего медиков скорой помощи
31 января 2025, 22:59

Фото: istockphoto/blinow61

Уголовное дело по факту хулиганства возбудил Следственный комитет против мужчины, который избил работников скорой помощи в Петербурге. Как уточняется в Telegram-канале ведомства, глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе следственных действий.
«Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования обстоятельств нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Санкт-Петербурге. Следственными органами ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство)», — сказано в публикации Следкома.
Перед этим стало известно, что в СК РФ оценят высказывания чешского сенатора Мирославы Немцовы о блокаде Ленинграда. Читайте подробности в материале «Радио 1».

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Гособвинение просит закрытое рассмотрение дела Тимура Иванова из-за секретности

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#следственный комитет
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Гособвинение просит закрытое рассмотрения дела Тимура Иванова из-за секретности
31 января 2025, 21:09

Фото: iStock/simpson33

Гособвинение попросило передать в Московский городской суд дело бывшего замглавы Минобороны России Тимура Иванова для рассмотрения в закрытом режиме. Об этом сообщил адвокат экс-замминистра Денис Балуев. По его словам, такое предложение мотивировано секретностью материалов, которые будет рассматривать суд.
«Обвинение объяснило это секретностью рассматриваемых материалов. Мы возражаем против закрытого режима. Тимур Иванов по-прежнему в полном объеме не признает вину», — пояснил адвокат в разговоре с RT.
В то же время в самом Мосгорсуде прокомментировали другой инцидент. В беседе с «Газетой.Ru» пресс-служба подтвердила, что директора РАЭК и организатора «Премии Рунета» Сергея Гребенникова задержали за два грамма наркотиков. В суде также добавили, что задержанный С. Гребенников — это глава РАЭК, но не стали комментировать подробности случившегося.
«Да, это так. Нашли два грамма. Делом занимается Следственный комитет», — сообщил источник издания.
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Похищенную возле тюменской школы девочку нашли в Саратовской области
В Саратовской области нашли девочку, которую похитили из Княжева, она в порядке
31 января 2025, 18:05

Фото: iStock/aradaphotography

Пропавшую 13-летнюю девочку Сашу, которую похитили возле школы в селе Княжеве (Тюменская область), нашли в Саратовской области. Об этом пишет телеграм-канал Ural Mash.
Накануне взрослый мужчина и молодой парень подкараулили школьницу, затолкали её в серый автомобиль Kia Rio и увезли в неизвестном направлении. По данным канала, в машине ещё находилась женщина.

Предварительно, автомобиль заметили сотрудники ГИБДД. С девочкой всё в порядке, сообщает Ural Mash.

Ранее стало известно, что похитители подростка — представители цыганской диаспоры. Выдвигалась версия, что, возможно, они похитили девочку, чтобы насильно выдать её замуж.

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Задержанного на Бали бойца ММА Хасана Асхабова подозревают в похищении украинца
31 января 2025, 17:10

Фото: istockphoto/Galina Vashchenko

Задержанный на Бали боец ММА Хасан Асхабов подозревается в похищении гражданина Украины. Об этом пишет Baza, ссылаясь на полицию Индонезии. Кроме того, Асхабова подозревают в вымогательстве 200 тысяч долларов. Известно, что мужчину ранее задерживали на территории Таиланда за схожее преступление.
Задержание Асхабова проходило накануне в местной авиагавани, откуда он собирался полететь в ОАЭ.

Индонезийские правоохранители добавили, что в деле фигурируют еще девять подозреваемых россиян.

Хасан Асхабов — титулованный боец, на счету которого более 20 побед и два поражения. С 2015 года он являлся чемпионом мира WWFC в полулегком весе.

Ранее сообщалось, кого помогли задержать спецназовцы Росгвардии.

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