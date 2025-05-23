Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Виктория Дайнеко впервые вышла на публику со вторым мужем Овезовым после свадьбы

Виктория Дайнеко впервые вышла на публику со вторым мужем Овезовым после свадьбы

Беркели Овезов и Виктория Дайнеко (Фото: кадр видео Instagram* @victoriadaineko)

Беркели Овезов и Виктория Дайнеко (Фото: кадр видео Instagram* @victoriadaineko)

Виктория Дайнеко и ее муж Беркели Овезов впервые вышли в свет вместе после свадьбы. Пара нежно обнималась на красной дорожке премии RU.TV.
Артистка появилась на музыкальной премии в Москве в сдержанном, но стильном наряде: черные брюки, жилет, белая рубашка и сумка на цепочке. Образ дополнялся красной помадой и распущенными волнистыми волосами, сообщает PeopleTalk.

Чуть позже в личном блоге Дайнеко выложила видео, на котором показала полное «преображение»: Виктория записала процесс того, как собиралась на событие.

Можно было увидеть ускоренные моменты того, как она накладывает макияж, сомневается в выборе одежды и, наконец, достигает результата, которым довольна.

Виктория Дайнеко (Фото: кадр видео Instagram* @victoriadaineko)

Беркели же для похода на музыкальную премию выбрал строгий костюм с белой рубашкой и бордовым галстуком, гармонично дополняя жену. Пара, не скрывая чувств, позировала в объятиях, излучая тепло и счастье.

Кстати, во время премии Дайнеко дала интервью, где поделилась планами на свадебное путешествие.

Беркели Овезов и Виктория Дайнеко (Фото: Instagram* @victoriadaineko)

Виктория, воспитывающая девятилетнюю дочь Лизу от экс-супруга Дмитрия Клеймана, рассказывала в шоу «Злые языки», что познакомилась с Овезовым в соцсетях. Она первой написала ему.

Дайнеко описывает мужа как интеллигентного и серьезного, а их отношения — как глубокую дружбу, в которой Беркели стал близким человеком и для ее дочери.

Читайте также:

«Жена воздействовала»: Отец Александра Реввы высказался о получении сыном гражданства РФ и назвал его подкаблучником

«Один тут не вывезет»: Психолог объяснил кризис и разлад в отношениях Собчак с Богомоловым

«Будет режим, организация»: Мама актера Глеба Калюжного поделилась мыслями по поводу ухода сына в армию

*Запрещенная в России экстремистская организация
#дети
#счастье
#тепло
#шоу
#отношения
#свет
«Один тут не вывезет»: Психолог объяснил кризис и разлад в отношениях Собчак с Богомоловым
Психолог Костеренко допустил развод Собчак и Богомолова из-за кризиса «охлаждения»
23 мая 2025, 02:02

Ксения Собчак (Фото: Instagram* @xenia_sobchak)

Журналистка Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов переживают кризис в браке. Это может привести к разводу, если они не начнут работать над отношениями, заявил психолог Сергей Костеренко.
Эксперт заметил холодность и сдержанность пары на публике, но не счет это странным.

«Любые пары рано или поздно проходят стадию охлаждения. Накапливаются проблемы, обиды. Цикличность в отношениях предсказуема. Сейчас эта семья проходит один из таких кризисов», — отметил Костеренко в разговоре с изданием «Абзац».
Ксения Собчак на отдыхе с сыном (Фото: Instagram* @xenia_sobchak)

В последнее время Собчак часто появляется на мероприятиях одна или отдыхает с сыном, что подпитывает сплетни о разладе. К тому же, ходят слухи о романе Богомолова с актрисой Софьей Синицыной, хотя фактического подтверждения им все еще нет.

Жена Игоря Николаева поразила радикальной сменой имиджа ради проекта — фото
Жена Игоря Николаева поразила радикальной сменой имиджа ради проекта — фото
Костеренко отметил, что накопленные проблемы и обиды требуют от обоих супругов усилий, чтобы избежать разрыва. Преодоление кризисной стадии способно вывести отношения на новый уровень.

Ксения Собчак и Константин Богомолов (Фото: Instagram* @xenia_sobchak)

«Правда, (отношения) могут и развалиться. Один тут не вывезет. Они должны оба работать над собой», — заключил психолог.
К слову, недавно Собчак впервые за долгое время появилась на светском мероприятии в компании мужа Константина Богомолова. Супруги посетили премьеру второго сезона сериала «Фишер. Затмение».

Ксения обозначила, что доверяет Константину и не реагирует на слухи о его похождениях «на сторону».

Читайте также:

«Будет режим, организация»: Мама актера Глеба Калюжного поделилась мыслями по поводу ухода сына в армию

Дима Билан подарком поздравил Мари Краймбрери с рождением дочки

«Жена воздействовала»: Отец Александра Реввы высказался о получении сыном гражданства РФ и назвал его подкаблучником

*Запрещенная в России экстремистская организация
#психолог
#режиссёр
#ксения собчак
#брак
#кризис
#отношения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Будет режим, организация»: Мама актера Глеба Калюжного поделилась мыслями по поводу ухода сына в армию
Мама актера Глеба Калюжного назвала уход сына в армию новым эпатом взросления
23 мая 2025, 01:04

Глеб Калюжный (Фото: Instagram* @kalyzhnyy)

Мама актера Глеба Калюжного поделилась, что думает об уходе сына в армию. Наталья Калюжная военную службу важным этапом взросления для Глеба, который укрепит его дисциплину.
Мама 27-летнего актера, известного по сериалу «Трудные подростки», рассказала корреспонденту издания «Super.ru», что в их семье все мужчины проходили военную службу, и она видит в этом пользу для Глеба.

«Он хорошо физически подготовлен. Глеб иногда любит проспать, а это будет режим, организация, он научится работать со временем», — пояснила она.
Глеб Калюжный (Фото: Instagram* @kalyzhnyy)

Наталья с теплотой описала свои близкие отношения с актером, подчеркнув, что Глеб — чуткий и внимательный сын, главная поддержка для нее последние 10 лет. Он помогал воспитывать младшую сестру, сделал для матери ремонт и не скупится на дорогие подарки.

«В подростковом возрасте, как у всех, они (отношения Натальи и Глеба) были сложные, но сейчас он очень чуткий. (...) У нас такие отношения, что можно просто обняться и ты понимаешь всё без слов», — счастливо призналась она.
Ранее мама актера также рассказала о дальнейших творческих планах сына. Например, Глеб уже не сможет сняться в продолжении сериала «Вампиры средней полосы», где он исполнил одну из ключевых ролей.

Читайте также:

«Жена воздействовала»: Отец Александра Реввы высказался о получении сыном гражданства РФ и назвал его подкаблучником

«Звездная постройка изначально была»: Клинический психолог сообщила о диагнозе жены Петросяна и его причинах

Жена Игоря Николаева поразила радикальной сменой имиджа ради проекта — фото

*Запрещенная в России экстремистская организация
#армия
#ремонт
#подростки
#жизнь
#подарки
#мужчины
#отношения
#поддержка
#мама
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Жена воздействовала»: Отец Александра Реввы высказался о получении сыном гражданства РФ и назвал его подкаблучником
Отец Реввы отреагировал на получение сыном гражданства РФ фразой «глупость»
23 мая 2025, 00:02

Александр Ревва (Фото: Instagram* @arthurpirozhkov)

Отец Александра Реввы Владимир Николаевич назвал решение сына получить российское гражданство «глупостью» и обвинил его в отдалении от Донбасса. Он также выразил обиду за отсутствие контакта с шоуменом более десяти лет, виня в этом влияние жены юмориста.
Владимир Николаевич, проживающий в Донбассе, откуда родом его сын, пожаловался, что Александр давно не приезжал в родные края. Ревва не навещал Донецк с 2013 года, и общение отца с сыном прекратилось.

Александр Ревва (Фото: Instagram* @arthurpirozhkov)
«Никаких контактов. Я же ему сказал: «Ты как предатель родины», после того случая, как с Меладзе. И он обиделся на меня. Последний раз мы в 2013 году виделись. Он приезжал, был у меня здесь, ночевал, но потом что-то изменилось», — рассказывал отец артиста в беседе с Telegram-каналом «Mash на Донбассе».
По мнению отца, на поведение Александра могла повлиять супруга артиста Анжелика, которую он считает причиной нежелания Реввы возвращаться в Донбасс.

«Первая встреча с отцом. Говорит, я родился по залету»: Александр Ревва раскрыл правду о тяжелом прошлом и боли юности
«Первая встреча с отцом. Говорит, я родился по залету»: Александр Ревва раскрыл правду о тяжелом прошлом и боли юности
«У него, правда, жена… Он подкаблучник, я думаю. Но, может, мне и кажется, не знаю, но они не хотели сюда приезжать, боялись», — добавил Владимир.
Несмотря на обиды, Владимир готов принять сына, «каким бы он ни был», и надеется на встречу. При этом решение Реввы получить гражданство РФ его отец туманно назвал «глупостью человеческой».

Читайте также:

«Пришлось переехать»: Королева перебралась из загородного особняка в маленький дом

«Роль клоуна ему бы больше подошла»: Дрессировщик Запашный высказался об идее Шаляпина найти работу

«Был опыт, который тормозит»: Билан признался, почему не заводит детей

*Запрещенная в России экстремистская организация
#гражданство
#отец
#telegram
#донбасс
#донецк
#рф
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Настя Задорожная показала, как прокатила маленькую дочь в «спецкортеже» в США
22 мая 2025, 22:59

Настя Задорожная (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса Настя Задорожная показала в соцсетях, как прокатила по Флориде свою дочь Александру в «спецкортеже».
Звезда сериала «Клуб» нарядила девочку в очаровательный костюм: футболку с принтом, шорты из денима и забавную панамку. Последним штрихом стали джинсовые кеды. Недавно крошка стала ползать, а теперь у нее есть личный «транспорт».

Фото: Instagram*/stasya_ru

Задорожная посадила ребенка в магазинную тележку. Способ передвижения был Александре по нраву. Маленькая леди любопытствовала, озираясь по сторонам и наблюдала за происходящим вокруг.

«Её высочество в «спецкортеже» впервые выбралась в торговые ряды», — поделилась заботливая мама.

Анастасия родила дочь в августе прошлого года. Звезда осталась в США ради избранника Владимира.

Читайте также:

«Никиту боготворит, а от Дени нос воротит!»: Пугачеву осудили за отношение к внуку

Стали известны детали будущей свадьбы Павла Деревянко

«Самое важное — искать силы»: Юлия Пересильд о жизненных сложностях

*Запрещен в РФ
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#дети
#новости
#сша
#актриса
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Никиту боготворит, а от Дени нос воротит!»: Пугачеву осудили за отношение к внуку
Пугачеву осудили за отношение к внуку Дени Байсарову
22 мая 2025, 22:40

Алла Пугачева (Фото: Instagram*/alla_orfey)

Пользователи сети раскритиковали певицу Аллу Пугачеву. Они считают, что примадонна несправедливо относится к своему младшему внуку Дени Байсарову. По словам источника из окружения Кристины Орбакайте, в звездной семье имеются разногласия и отношения именитой бабушки с Байсаровым якобы не лучшие.
При этом обозреватели отмечают, что с Никитой Пресняковым, который накануне встретил 34-летие, и бабушка, и мама общаются на одной волне. Обе отметились под постом Никиты в личном блоге, где тот написал, что хотел бы изменить кое-что в своем прошлом. Музыкант проживает в США, куда хотел переманить и брата, но Дени Байсаров остался в России.

«Никиту боготворит, а от Дени нос воротит!»; «Дени не захотел удирать из страны, вот с ним и не сильно церемонятся, на людях поздравляют, но это только все ширма»; «Никита был и остается любимцем Пугачихи», — написали юзеры в сети.
Алла Пугачева покинула Россию после событий февраля 2022 года. Исполнительница песни «Друзей моих прекрасные черты» критиковала и оскорбляла соотечественников.

Читайте также:

Стали известны детали будущей свадьбы Павла Деревянко

«Самое важное — искать силы»: Юлия Пересильд о жизненных сложностях

Пригожин назвал способную петь как Уитни Хьюстон артистку

*Запрещен в РФ
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
#алла пугачёва
#семья
#дети
#день рождения
Следите за нашими новостями
в удобном формате