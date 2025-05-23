Виктория Дайнеко впервые вышла на публику со вторым мужем Овезовым после свадьбы

Беркели Овезов и Виктория Дайнеко (Фото: кадр видео Instagram* @victoriadaineko)
Виктория Дайнеко и ее муж Беркели Овезов впервые вышли в свет вместе после свадьбы. Пара нежно обнималась на красной дорожке премии RU.TV.
Артистка появилась на музыкальной премии в Москве в сдержанном, но стильном наряде: черные брюки, жилет, белая рубашка и сумка на цепочке. Образ дополнялся красной помадой и распущенными волнистыми волосами, сообщает PeopleTalk.
Чуть позже в личном блоге Дайнеко выложила видео, на котором показала полное «преображение»: Виктория записала процесс того, как собиралась на событие.
Можно было увидеть ускоренные моменты того, как она накладывает макияж, сомневается в выборе одежды и, наконец, достигает результата, которым довольна.
Беркели же для похода на музыкальную премию выбрал строгий костюм с белой рубашкой и бордовым галстуком, гармонично дополняя жену. Пара, не скрывая чувств, позировала в объятиях, излучая тепло и счастье.
Кстати, во время премии Дайнеко дала интервью, где поделилась планами на свадебное путешествие.
Виктория, воспитывающая девятилетнюю дочь Лизу от экс-супруга Дмитрия Клеймана, рассказывала в шоу «Злые языки», что познакомилась с Овезовым в соцсетях. Она первой написала ему.
Дайнеко описывает мужа как интеллигентного и серьезного, а их отношения — как глубокую дружбу, в которой Беркели стал близким человеком и для ее дочери.
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Чуть позже в личном блоге Дайнеко выложила видео, на котором показала полное «преображение»: Виктория записала процесс того, как собиралась на событие.
Можно было увидеть ускоренные моменты того, как она накладывает макияж, сомневается в выборе одежды и, наконец, достигает результата, которым довольна.
Виктория Дайнеко (Фото: кадр видео Instagram* @victoriadaineko)
Беркели же для похода на музыкальную премию выбрал строгий костюм с белой рубашкой и бордовым галстуком, гармонично дополняя жену. Пара, не скрывая чувств, позировала в объятиях, излучая тепло и счастье.
Кстати, во время премии Дайнеко дала интервью, где поделилась планами на свадебное путешествие.
Беркели Овезов и Виктория Дайнеко (Фото: Instagram* @victoriadaineko)
Виктория, воспитывающая девятилетнюю дочь Лизу от экс-супруга Дмитрия Клеймана, рассказывала в шоу «Злые языки», что познакомилась с Овезовым в соцсетях. Она первой написала ему.
Дайнеко описывает мужа как интеллигентного и серьезного, а их отношения — как глубокую дружбу, в которой Беркели стал близким человеком и для ее дочери.
Читайте также:
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева