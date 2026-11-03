Власти выпустили медведя, а потом снова поймали и сделали ему смертельный укол

03 ноября 2026, 18:13

В Японии снова поймали азиатского черного медведя и сделали ему смертельный укол

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Азиатского черного медведя, выпущенного около двух недель назад в горах к западу от Токио, вновь поймали вблизи жилых кварталов. Об этом сообщает NHK.