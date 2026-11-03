Власти выпустили медведя, а потом снова поймали и сделали ему смертельный укол
Азиатского черного медведя, выпущенного около двух недель назад в горах к западу от Токио, вновь поймали вблизи жилых кварталов. Об этом сообщает NHK.
В октябре жители города Хадано в префектуре Канагава неоднократно замечали зверя возле парка Кобояма, расположенного рядом с жилыми кварталами и торговыми рядами. 20 октября городские власти поймали животное, после чего выпустили его в горах Тандзава в десяти километрах от места поимки. Однако уже через три дня хищник снова объявился в том же районе. Городские власти закрыли местные туристические тропы, а также установили ловушку.
В субботу около шести утра в ловушке обнаружили зверя. По метке на ухе специалисты подтвердили, что это тот же самец высотой 1,4 метра и весом около 92 килограммов. Учитывая, что животное вернулось в густонаселенный район за столь короткое время, власти совместно с префектурой приняли решение избавиться от зверя. Его погрузили в сон с помощью анестезии, после чего ввели смертельную инъекцию.
Ранее на Ямале ликвидировали медведя, растерзавшего мужчину. Хищник напал на 44-летнего жителя поселка Уренгой.
Читайте также: