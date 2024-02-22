Во Владимире задержали троих пособников украинских мошенников

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Во Владимире сотрудники правоохранительных органов задержали троих мужчин, которые курировали работу посыльных украинских аферистов. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на МВД России.
По информации ведомства, задержанные искали в Сети курьеров, оплачивали их перемещения, проживания в съемных квартирах и отправляли к обманутым людям за деньгами. Сообщники также должны были переводить украденные деньги на банковские счета телефонных мошенников. Подельники причастны к 14 эпизодам мошенничеств. Общий материальный ущерб оценивается как минимум в 2,3 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 159 («Мошенничество») УК РФ. Задержанных отправили в Следственный изолятор.
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Алина Юрчак