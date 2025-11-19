Во Владимирской области крупный пожар охватил складское помещение
В городе Петушки Владимирской области возник крупный пожар на площади более 2,2 тысячи квадратных метров. Возгорание складского помещения и мусора произошло на улице Клязьменской. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по региону.
На место возгорания выехали 33 сотрудника пожарной охраны. Спасатели оперативно приступили к тушению огня. Уточняется, что для устранения пожара используются 12 единиц техники.
По предварительной информации, в результате возгорания никто не пострадал. Погибших также нет.
