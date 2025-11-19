Во Владимирской области крупный пожар охватил складское помещение

19 ноября 2025, 02:18

Фото: iStock/OlgaMiltsova

В городе Петушки Владимирской области возник крупный пожар на площади более 2,2 тысячи квадратных метров. Возгорание складского помещения и мусора произошло на улице Клязьменской. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по региону.