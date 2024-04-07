Во Владивостоке загорелся уникальный ледокол

Фото: РИА Новости / Виталий Аньков
Во Владивостоке загорелось единственное в мире многофункциональное судно снабжения (МСС) ледового класса «Катерина Великая». Об этом информирует Телеграм-канал 112.
Сообщается, что площадь возгорания составляет около 50 квадратных метров. Пожар начался во время техобслуживания в доках судоремонтного завода. Сведений о пострадавших нет.
«Катерина Великая» сошла с верфи 3 года назад. Это уникальный корабль, который способен доставлять грузы в арктических широтах. Судно способно преодолевать арктические льды толщиной до полутора метров.
До этого Британия заявила об атаке на судно в Красном море. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Катерина Великая» сошла с верфи 3 года назад. Это уникальный корабль, который способен доставлять грузы в арктических широтах. Судно способно преодолевать арктические льды толщиной до полутора метров.
До этого Британия заявила об атаке на судно в Красном море. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак