Во Владивостоке завели дело после незаконного лишения свободы подростка в Приморье

11 февраля 2026, 04:56

СК возбудил уголовное дело из-за незаконного лишения свободы подростка в Приморье

Фото: iStock/Fedorovekb

Во Владивостоке возбуждили уголовное дело в отношении водителя маршрутного автобуса, подозреваемого в удержании подростка в салоне против его воли. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Приморском краю.