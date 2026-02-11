Во Владивостоке завели дело после незаконного лишения свободы подростка в Приморье
Во Владивостоке возбуждили уголовное дело в отношении водителя маршрутного автобуса, подозреваемого в удержании подростка в салоне против его воли. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Приморском краю.
Согласно материалу, инцидент произошел вечером 9 февраля на конечной остановке «Зеленый бульвар». Водитель автобуса №14, закрыв двери автобуса, силой удерживал 15-летнего подростка за куртку.
Он не позволял парню выйти, тем самым незаконно ограничив его свободу (п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ). Подозреваемого задержали. Прокуратура Приморского края взяла на контроль расследование этого уголовного дела. Кроме того, надзорное ведомство инициировало проверку деятельности организации-перевозчика на предмет соблюдения законодательства о защите прав пассажиров.
Ранее сообщалось, что в 2026 году жительница Чечни наконец-то нашла свою дочь, которую похитили более двух десятков лет назад. Повзрослевшая девушка оказалась в США.
Читайте также: