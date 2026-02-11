ВСУ устроили массированную воздушную атаку на российский регион
Над Волгоградской областью прогремели взрывы, ВСУ массово атакуют регион беспилотниками. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Согласно материалу, система противовоздушной обороны сработала после полуночи. Самые сильные хлопки раздались в Волгограде и соседнем городе Волжский.
Предварительно, силы ПВО уже сбили более десятка воздушных целей. На время атаки временно закрыли аэропорт Волгограда, при этом очевидцы сообщают о возгорании в одном из районов города. Официальной информации о возможных разрушениях или пострадавших пока не поступало.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий доложил, что украинский беспилотник атаковал жилую многоэтажку в городе Васильевка.
