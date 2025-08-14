Во время протестов в Сербии пострадало более 70 человек
Более 60 граждан и 16 полицейских получили травмы в ходе беспорядков у офисов правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в ночь на четверг. Эти данные привел президент Сербии Александр Вучич на брифинге в МВД, передает РИА Новости.
Наиболее ожесточенные столкновения произошли в Нови-Саде, где протестующие атаковали здание СПП на бульваре Освобождения. Президент объяснил, что нападавшие использовали палки, камни и петарды. По словам Вучича, 64 человека пострадали непосредственно в помещениях партии, а для эвакуации раненых потребовался срочный вызов скорой помощи.
«Сейчас мы устанавливаем контроль, перебрасываем большее количество сотрудников полиции. Будут восстановлены общественный порядок и спокойствие», — подчеркнул он.Всего в акциях протеста участвовало около 3 тысяч человек в Белграде и примерно 1,7 тысячи жителей в Нови-Саде.
«Пострадали 16 полицейских, из них двое получили серьезные травмы, оба в Белграде», — добавил Вучич.По последним сводкам полиции, общее число пострадавших в Сербии достигло почти 70 человек. Беспорядки охватили Белград, Нови-Сад, Ниш, Крагуевац и другие города.