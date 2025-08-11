Во время рейса в США экипажу пришлось посадить самолет из-за диареи у пассажирки

11 августа 2025, 18:51

Фото: iStock/Diy13

Во время рейса из Португалии в США экипажу пришлось посадить самолет из-за приступа диареи у одной из пассажирок. Об этом рассказала сама пострадавшая в TikTok.





Как оказалось, проблемы со здоровьем случились у начинающей актрисы Меган Райнерцен. В начале июля она возвращалась из португальского города Лиссабон в Индианополис. Диарея могла быть вызвана недожаренным бургером, который она съела накануне.





«Рейс в Индианополис отменили из-за меня одной. Если это событие негативно повлияло на вашу жизнь, мне очень жаль», — цитирует Райнерцен издание New York Post.