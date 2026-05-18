С воронежца взыскали свыше трех миллионов рублей за обход утильсбора с премиум-авто

18 мая 2026, 06:58

Суд взыскал с воронежца три миллиона рублей за обход утильсбора с 12 премиум-авто

Воронежский суд взыскал 3,3 миллиона рублей с мужчины, который ввёз в Россию 12 премиальных автомобилей. Он оформил их как личное имущество, чтобы сэкономить на утилизационном сборе, передает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.





Таможенники обратились в суд после того, как выяснили, что ни мужчина, ни члены его семьи не поставили машины на учёт. Все автомобили (Mercedes-Maybach S 560, два Mercedes-Benz GLE 400d 4MATIC Coupe, Mercedes-Benz GLE 53 AMG 4MATIC Coupe, Mercedes-Benz GLC 300DE 4MATIC, два микроавтобуса V‑Klasse, Audi Q8, Audi A5 Coupe, Volkswagen Tiguan и BMW 420dx Drive) обвиняемый перепродал в разных регионах РФ.



