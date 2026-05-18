С воронежца взыскали свыше трех миллионов рублей за обход утильсбора с премиум-авто

Суд взыскал с воронежца три миллиона рублей за обход утильсбора с 12 премиум-авто
Воронежский суд взыскал 3,3 миллиона рублей с мужчины, который ввёз в Россию 12 премиальных автомобилей. Он оформил их как личное имущество, чтобы сэкономить на утилизационном сборе, передает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
Таможенники обратились в суд после того, как выяснили, что ни мужчина, ни члены его семьи не поставили машины на учёт. Все автомобили (Mercedes-Maybach S 560, два Mercedes-Benz GLE 400d 4MATIC Coupe, Mercedes-Benz GLE 53 AMG 4MATIC Coupe, Mercedes-Benz GLC 300DE 4MATIC, два микроавтобуса V‑Klasse, Audi Q8, Audi A5 Coupe, Volkswagen Tiguan и BMW 420dx Drive) обвиняемый перепродал в разных регионах РФ.
Изначально мужчина заплатил за ввоз Maybach 5,2 тысячи рублей, а за остальные — от 3,4 до 5,2 тысячи рублей, как за личное имущество. Таможня пересчитала сбор по полному коммерческому коэффициенту и доначислила россиянину 3 313 800 рублей с пени.
В суде ответчик утверждал, что на момент ввоза законодательство не давало чётких критериев разделения личного и коммерческого ввоза, поэтому он не должен платить больше. Суд отклонил этот довод, указав, что понятие «для личного пользования» достаточно определённо. В итоге с мужчины взыскали всю недоимку и обязали платить пени за каждый день просрочки до полного погашения долга.
