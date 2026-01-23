Житель Махачкалы рискнул жизнью, чтобы спасти детей, провалившихся под лед

23 января 2026, 00:54

Житель Махачкалы вытащил из воды двух детей, провалившихся под лед на озере Ак-Гель

Фото: iStock/Boyloso

В Махачкале местный житель Джамал Мусаев спас двоих детей, провалившихся под лёд на озере Ак-Гэль. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы МВД Дагестана Гаяну Гариеву.





Мусаев поделился, что инцидент произошёл в прошлое воскресенье. Гуляя с сыном в обеденное время, он заметил, как двое детей примерно 10-11 лет попали в беду — ледяная поверхность озера под ними пошла трещинами.





«За ними еще ребенок побежал, одного вытащил и сам в воду упал, другой ребенок убежал. Смотрю, уже лед под ними ломается, они выбраться не могут», — объяснил Мусаев.

«Обычный, на первый взгляд, человек, семьянин, работник... А как по мне, так он — настоящий герой», — добавила Гариева.