Житель Махачкалы рискнул жизнью, чтобы спасти детей, провалившихся под лед
Житель Махачкалы вытащил из воды двух детей, провалившихся под лед на озере Ак-Гель
В Махачкале местный житель Джамал Мусаев спас двоих детей, провалившихся под лёд на озере Ак-Гэль. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы МВД Дагестана Гаяну Гариеву.
Мусаев поделился, что инцидент произошёл в прошлое воскресенье. Гуляя с сыном в обеденное время, он заметил, как двое детей примерно 10-11 лет попали в беду — ледяная поверхность озера под ними пошла трещинами.
Житель Волгоградской области утонул во время крещенских купаний
«За ними еще ребенок побежал, одного вытащил и сам в воду упал, другой ребенок убежал. Смотрю, уже лед под ними ломается, они выбраться не могут», — объяснил Мусаев.Он мгновенно бросился на помощь, подполз к «дыре», которая образовалась под детьми, и вытащил обоих. Гариева отметила, что 48-летний мужчина совершил настоящий подвиг, рискуя собственной жизнью — ослабленный лёд мог провалиться под весом взрослого человека. При этом Мусаев говорил о спасении ребят как о чём-то естественном и само собой разумеющемся.
«Обычный, на первый взгляд, человек, семьянин, работник... А как по мне, так он — настоящий герой», — добавила Гариева.Ранее сообщалось, что в Брянске двое детей провалились в ледяную воду, катаясь на ватрушках. ЧП произошло в районе микрорайона Московский.