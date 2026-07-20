Водитель Hyundai протаранил два припаркованных автомобиля в Москве

20 июля 2026, 19:45

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Водитель автомобиля Hyundai врезался в две припаркованные машины в столичном районе Люблино. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на собственный источник.





По данным издания, ДТП произошло у дома 6 по улице Белореченская. Известно, что на место происшествия оперативно прибыли врачи скорой помощи. О пострадавших информации нет. Другие подробности устанавливаются.



Тем временем в подмосковных Мытищах на 19-м километре федеральной трассы М-8 «Холмогоры» легковая машина столкнулась с грузовиком, рассказали в пресс-службе региональной противопожарно-спасательной службы.





«ДТП произошло 19 июля. Nissan X-Trail столкнулся с грузовиком MAN и въехал под самосвал. Из-за сильной деформации передней части кузова водитель автомобиля оказался заблокирован в салоне», — сообщает Москва 24.