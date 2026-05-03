Водитель питбайка сбил двух девочек на переходе в одном регионе России

МВД: Мотоциклист сбил двух девочек в Иваново на пешеходном переходе
В Иванове на проспекте Текстильщиков 20-летний водитель питбайка сбил двух девочек, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Как сообщило региональное УМВД в «Макс», детей госпитализировали.
Характер полученных травм уточняется. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства и причины происшествия.
Ранее стало известно, что в первом квартале 2026 года самый высокий уровень смертности в ДТП зафиксировали в Туве, Карачаево-Черкесии и Еврейской автономной области. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МВД, за три месяца в России в результате аварий погибли 2264 человека, что составляет 1,55 случая на 100 тысяч населения.
В Туве этот показатель достиг 4,72 — это более чем в три раза выше среднероссийского уровня. В Карачаево-Черкесии он составил 3,62, в Еврейской АО — 3,46, в Кабардино-Балкарии — 2,97. Также в число регионов с высокой аварийной смертностью вошли Приморский край, Амурская область, Адыгея, Ингушетия и Рязанская область.