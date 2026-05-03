Водитель питбайка сбил двух девочек на переходе в одном регионе России

03 мая 2026, 19:42

МВД: Мотоциклист сбил двух девочек в Иваново на пешеходном переходе

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

В Иванове на проспекте Текстильщиков 20-летний водитель питбайка сбил двух девочек, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Как сообщило региональное УМВД в «Макс», детей госпитализировали.





Характер полученных травм уточняется. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства и причины происшествия.



