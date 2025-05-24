В Подмосковье задержали водителя микроавтобуса после тройного ДТП с погибшими

Фото: телеграм-канал ГСУ СК России по Московской области.
В Подмосковье задержали водителя микроавтобуса после смертельного ДТП на трассе М-12. Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.
По данным ведомства, сначала микроавтобус «Мерседес» столкнулся с «Ладой Ларгус», а затем — с «Ауди». В результате аварии два пассажира отечественной легковушки погибли. Также госпитализированы восемь человек из микроавтобуса. На месте происшествия работали оперативные и экстренные службы.
В Сети появились кадры с последствиями: перевернутый микроавтобус, поврежденные отбойники и разбросанные части от машин.
Перед этим сообщалось, что сразу после автокатастрофы очевидцы спасали несовершеннолетнего.
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В Сети появились кадры с последствиями: перевернутый микроавтобус, поврежденные отбойники и разбросанные части от машин.
Перед этим сообщалось, что сразу после автокатастрофы очевидцы спасали несовершеннолетнего.
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Лидия Пономарева